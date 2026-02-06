Ibiza
Encuentran una perrita perdida en Ibiza y buscan a su familia: "La he cogido antes de que la atropellaran"
El animal estaba desorientado en la rotonda de Jesús
Un vecino ha rescatado este viernes a una perrita que deambulaba sin collar ni identificación por la rotonda del cruce de Jesús con Puig d’en Valls, en Ibiza, donde "iba esquivando coches" y corría riesgo de ser atropellada.
Según el mensaje difundido Instagram, la perrita es blanca con puntitos negros y estaba asustada, desorientada y con miedo. Asier Mañas Pasquier (@easyibizaislandboy), que ha sido quien la ha encontrado, explica en un vídeo que, mientras localiza a su familia, la mantiene con él y con su propia perra para evitar que vuelva a la carretera.
"Vamos a encontrar a tu papi y a tu mami"
"Vamos a subir esto para encontrar a tu papi y a tu mami", dice Asier mientras acaricia al animal, que se muestra tranquilo en el asiento de atrás del coche, y pide que, por favor, se comparta el vídeo para que el mensaje llegue a su propietario o propietaria cuanto antes. Quien pueda aportar información o reconozca al animal puede contactar en el teléfono 699 269 012.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza