Encuentran una perrita perdida en Ibiza y buscan a su familia: "La he cogido antes de que la atropellaran"

El animal estaba desorientado en la rotonda de Jesús

La perra encontrada en la rotonda de Jesús

La perra encontrada en la rotonda de Jesús / Instagram @easyibizaislandboy

Laura M. Expósito

Ibiza

Un vecino ha rescatado este viernes a una perrita que deambulaba sin collar ni identificación por la rotonda del cruce de Jesús con Puig d’en Valls, en Ibiza, donde "iba esquivando coches" y corría riesgo de ser atropellada.

Según el mensaje difundido Instagram, la perrita es blanca con puntitos negros y estaba asustada, desorientada y con miedo. Asier Mañas Pasquier (@easyibizaislandboy), que ha sido quien la ha encontrado, explica en un vídeo que, mientras localiza a su familia, la mantiene con él y con su propia perra para evitar que vuelva a la carretera.

"Vamos a encontrar a tu papi y a tu mami"

"Vamos a subir esto para encontrar a tu papi y a tu mami", dice Asier mientras acaricia al animal, que se muestra tranquilo en el asiento de atrás del coche, y pide que, por favor, se comparta el vídeo para que el mensaje llegue a su propietario o propietaria cuanto antes. Quien pueda aportar información o reconozca al animal puede contactar en el teléfono 699 269 012.

