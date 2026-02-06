Encuentran una perrita perdida en Ibiza y buscan a su familia: "La he cogido antes de que la atropellaran"

Un vecino ha rescatado este viernes a una perrita que deambulaba sin collar ni identificación por la rotonda del cruce de Jesús con Puig d’en Valls, en Ibiza, donde "iba esquivando coches" y corría riesgo de ser atropellada.

Según el mensaje difundido Instagram, la perrita es blanca con puntitos negros y estaba asustada, desorientada y con miedo. Asier Mañas Pasquier (@easyibizaislandboy), que ha sido quien la ha encontrado, explica en un vídeo que, mientras localiza a su familia, la mantiene con él y con su propia perra para evitar que vuelva a la carretera.

"Vamos a encontrar a tu papi y a tu mami"

"Vamos a subir esto para encontrar a tu papi y a tu mami", dice Asier mientras acaricia al animal, que se muestra tranquilo en el asiento de atrás del coche, y pide que, por favor, se comparta el vídeo para que el mensaje llegue a su propietario o propietaria cuanto antes. Quien pueda aportar información o reconozca al animal puede contactar en el teléfono 699 269 012.