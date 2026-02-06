Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los peores platos de las aerolíneas que operan en Ibiza: "Es perfecto para pasajeros que quieran perder peso de forma rápida y definitiva. Es decir, para siempre"

Un vídeo repasa con humor negro los cinco peores menús de avión, incluyendo propuestas de British Airways, Norwegian y Ryanair

Un trabajador de una agencia de viajes analiza los peores menús en aerolíneas que operan en Ibiza

Un trabajador de una agencia de viajes analiza los peores menús en aerolíneas que operan en Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La agencia de viajes Turama ha compartido un vídeo que se ha vuelto viral por una razón muy clara: repasa, con mucho humor y bastante mala leche, los cinco peores menús que podrías recibir a bordo de un avión. Tres de las aerolíneas que cita, British Airways, Norwegian y Ryanair, operan en Ibiza, por lo que algún turista que visite la isla podría llevarse una sorpresa gastronómica con estos menús.

En el puesto número cinco aparece British Airways, con una "explosión de vegetales con bacalao del Támesis y emulsión de zanahoria a la kimchi". Lo mejor del plato, según el vídeo, es que si no te apetece comerlo en el momento, "puedes guardarlo tranquilamente para más adelante: caduca en 2030, por razones que nadie ha sabido explicar", matiza.

Menú de Britishairways

Menú de Britishairways / IG

El cuarto puesto es para Norwegian, aerolínea que también opera vuelos a Ibiza. Su propuesta gastronómica es un "bienmesabe ártico en reducción de sudor de arce con dip de patatas de Oslo a la titánica". Antes de probarlo, advierte, conviene estar bien hidratado, "ya que existe un alto riesgo de perder líquidos… y también la fe en la humanidad".

Menú de Norwegian Airlines

Menú de Norwegian Airlines / IG

En el número tres, EgyptAir presenta un "ratatouille de champiñón con esfinge de salchicha y crema Cleopatra". "El plato, cuidadosamente decorado, hace alusión a escenas cotidianas a orillas del Nilo", puntualiza. "También hace homenaje a las personas que acudían allí para regurgitar, en un claro homenaje a la vida diaria del Antiguo Egipto", añade.

Menúd e EgyptAir

Menúd e EgyptAir / IG

La segunda posición la ocupa Ryanair, habitual en las rutas a Ibiza. Su creación es un "despiece irlandés con secreto de morcilla y habanado secreto de Cork en cama de plástico". "Aunque en ocasiones ha sido confundido con el kit de trabajo de una meretriz, el plato intenta evocar, a través de sus sabores, la paz y la tranquilidad de la Belfast de los años 80". ironiza.

Menú de Ryanair

Menú de Ryanair / IG

La joya de la corona de la gastronomía aérea

El puesto número uno es para Ukraine International Airlines, que se corona con una "deconstrucción de macedonia con hermandad de frutos en abrazo cítrico estilo pantano". "Inspirado en la imagen de la bacteria Helicobacter pylori, este menú está especialmente recomendado", según el vídeo, "para pasajeros que quieran perder peso de forma rápida, eficaz y definitiva. Es decir, para siempre".

Menú de Ukraine Airlines

Menú de Ukraine Airlines / IG

