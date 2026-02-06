Malestar vecinal en Platja d’en Bossa por el deterioro del parque infantil cerrado desde hace meses

El PSOE de Ibiza ha denunciado este martes el “abandono” de las obras de reforma del parque infantil del barrio de Platja d’en Bossa, cerrado desde hace meses, así como el deterioro del área deportiva anexa. Los socialistas aseguran que la situación está generando “un profundo malestar” entre los vecinos y que afecta directamente a las familias y a los niños de la zona.

Según el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ibiza, los trabajos llevan meses parados y el entorno presenta vallas dañadas, materiales acumulados y “una clara falta de mantenimiento”. “Lo que debía ser un espacio de juego y convivencia, que el PSOE ya dejó reformado, se ha convertido en una zona degradada, insegura e impracticable”, ha afirmado la concejala socialista Carmen Boned en un comunicado.

Zona deportiva de Platja d'en Bossa / PSOE

La formación subraya que el parón de las obras tiene consecuencias directas para las familias del barrio, que se ven privadas de “un espacio esencial” de ocio infantil. Además, advierte de que el estado actual de la obra inacabada supone “un riesgo potencial” para la seguridad y contribuye a la degradación del entorno urbano, con “suciedad, desperfectos y una imagen de dejadez” que consideran incompatible con un barrio “tan importante” como Platja d’en Bossa.

Boned ha atribuido la situación a la “falta de planificación y de responsabilidad” del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Rafael Triguero, y ha señalado que esto “está castigando a las familias y deteriorando la calidad de vida del barrio”. “No es admisible que un proyecto destinado a los niños quede encallado sin explicaciones, mientras el espacio se degrada día tras día”, ha añadido.

Ante este escenario, los socialistas reclaman al Ayuntamiento de Ibiza “explicaciones inmediatas” sobre el estado de las obras, la fijación de un calendario “claro” para su finalización y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad y el mantenimiento del espacio mientras no se retomen los trabajos. “Los vecinos de Platja d’en Bossa merecen respeto y soluciones, no silencio ni abandono”, ha concluido la concejala.