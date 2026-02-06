Pagaron 4.500 euros por montarse en una patera peligrosa rumbo a Ibiza: el patrón se enfrenta a cinco años de prisión

El patrón de una patera que llegó a es Torrent de s'Alga, Formentera, se enfrenta a cinco años de prisión por poner en peligro la vida de los 13 ocupantes de la embarcación. Es lo que pide, de condena, la Fiscalía en el juicio, cuya vista previa se celebra este miércoles 11 de febrero en la Audiencia Provincial, en Mallorca.

Los hechos ocurrieron entre el 19 y el 20 de julio de 2024, según relata el escrito de acusación, que señala que el encausado es un hombre argelino de 27 años. "Manejando y llevando el control de una pequeña embarcación tipo patera, rígida, de unos 5 metros de eslora, de color azul y blanco, con un motor de 60cv y con un total de 13 pasajeros a bordo incluyendo al acusado se adentró en las costas españolas por puesto fronterizo no habilitado sin cumplir los requisitos para la entrada en territorio español", indica el escrito de la acusación, que detalla que entre los migrantes había diez hombres procedentes de Argelia mientras que los otros tres ocupantes (una mujer y dos hombres) procedían de Palestina.

La travesía, desde Gouraya, en la región argelina de Tipaza, se inició a las nueve de la noche del 19 de julio de 2024 y duró unas 15 horas: "Se realizó en una embarcación precaria de pequeñas dimensiones no apta para dicho desplazamiento con reducido espacio de flotación, sin cumplir la misma los estándares de seguridad marítima internacionales, sobrepasando en exceso su capacidad, sin medidas de seguridad para la mayoría de los pasajeros y sin más auxilio a la navegación que un GPS".

La Fiscalía señala que el acusado patroneó la patera "a cambio de compensación económica". "El viaje fue preparado por una organización asentada en Argelia, abonando varios de los ocupantes de origen palestino aproximadamente 100.000.000 dinares argelinos (unos 4.500 euros) y que entregaron en efectivo a un miembro de la organización en la playa, antes de partir", continúa el relato del escrito de acusación, que insiste en que la travesía "supuso un grave peligro para la vida de los pasajeros ocupantes de la patera".