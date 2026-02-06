Bienestar animal
El Pacma se persona en el procedimiento administrativo de la caniche llegada en patera a Ibiza
La perra, custodiada por el Ayuntamiento de Santa Eulària, fue trasladada a Mallorca
EP
El partido Pacma se ha personado en el procedimiento administrativo relativo a la caniche llegada a Ibiza en patera. La formación ha ampliado sus actuaciones ante el Ayuntamiento de Santa Eulària en relación a la perra que llegó en patera a las costas del municipio en diciembre de 2025 y quedó bajo custodia administrativa y luego fue posteriormente trasladada a Mallorca para cuarentena sanitaria.
Según ha informado el partido en un comunicado, además de solicitar el acceso a la información pública sobre el caso, el coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha presentado un escrito formal de personación en el procedimiento administrativo reclamando el reconocimiento de su condición de parte interesada en el expediente. La formación política fundamenta esta petición en su interés cualificado en la protección animal al tratarse de un caso que puede desembocar en decisiones con efectos irreversibles sobre un animal bajo custodia pública.
En el escrito, Hassler solicita los informes veterinarios y sanitarios, las actas de intervención y custodia, la documentación relativa al traslado y seguimiento del animal y las resoluciones o acuerdos adoptados sobre su destino final.
Asimismo, Pacma pide la adopción de medidas provisionales de carácter preventivo, solicitando que no se ejecuten actuaciones irreversibles mientras no se resuelva su personación y no se garantice un acceso efectivo al expediente que permita formular alegaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza