Nueva York acoge la presentación de la edición inglesa de 'Iglesias de Ibiza y Formentera', de Elías Torres y Michael Moran

Las iglesias de Ibiza y Formentera cruzarán el Atlántico en forma de libro. El jueves 19 de febrero, a las 18 horas, el American Institute of Architects (AIA) New York - Center for Architecture (536 LaGuardia Place), en pleno Greenwich Village, acogerá la presentación de la edición inglesa de ‘Iglesias de Ibiza y Formentera’, firmado por el arquitecto ibicenco Elías Torres Tur y el fotógrafo norteamericano Michael Moran.

La obra propone un viaje cultural y arquitectónico por 24 iglesias construidas entre los siglos XIV y XIX. A través de textos que describen su estado actual e histórico —entretejidos con el testimonio personal de Torres—, el volumen saca a la luz por primera vez croquis, dibujos y planos de estos templos, parte esencial del patrimonio arquitectónico más representativo de las Pitiusas, acompañados por fotografías tomadas en 1991 por Moran.

El libro, patrocinado por el COAC y el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) y publicado por la editorial Triangle Books, se edita en catalán, castellano e inglés. A lo largo de 480 páginas, la publicación fija en la memoria colectiva la importancia de estas iglesias en la vida comunitaria: fueron los primeros grandes edificios públicos y espacios de encuentro del mundo rural, germen alrededor del cual crecieron muchos núcleos de población. Y lo hace con un registro riguroso de sus tesoros patrimoniales: una arquitectura singular, parcialmente protegida, pero no exenta de riesgos.

Más allá de la documentación, el libro también reivindica una idea de conservación: Torres desgrana dimensiones, elementos y transformaciones, ofrece claves sobre cómo se proyectaron, construyeron o modificaron y señala el camino para su adecuado tratamiento. En ese marco, la obra defiende la necesidad de planes especiales de protección también en los alrededores de los templos, entendidos como parte indisociable de su lectura histórica y paisajística.

Durante la presentación en Nueva York, Elías Torres estará acompañado por el propio Michael Moran, fotógrafo del libro y arquitecto afincado en la ciudad, y por la arquitecta neoyorquina Billie Tsien, fundadora del estudio Tod Williams Billie Tsien Architects. El estudio desarrolla actualmente proyectos de relevancia como la embajada de Estados Unidos en México o el Obama Presidential Center en Chicago. Tsien fue, además, la encargada de pronunciar el laudatio en el acto de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2016 a Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña.

El origen del proyecto se remonta a más de cincuenta años atrás, cuando Torres empezó a medir las principales iglesias de su isla natal con una disciplina casi artesanal. Él mismo ha explicado que trabajaba “como explorador, detective o sastre”, equipado con una cinta métrica flexible de 30 metros, hojas de croquis amarillos americanos, un rotulador azul fino, una carpeta rígida y una cámara Nikkormat con películas en blanco y negro. Entonces no imaginaba la utilidad futura de aquellos dibujos, que han terminado siendo la base de los planos que acompañan el libro.

Michael Moran y Elías Torres en 2022, en la iglesia del Pilar de la Mola / DI

Los autores

Elías Torres Tur, nacido en Ibiza en 1944, es arquitecto por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Etsab) desde 1968, doctor arquitecto por la Etsab (1993) y profesor de Proyectos, Dibujo y Arquitectura del Paisaje en la Etsab entre 1969 y 2014, además de profesor visitante en UCLA y en la Graduate School of Design de Harvard. Junto a José Antonio Martínez Lapeña (Martínez Lapeña-Torres Arquitectos, desde 1968) ha desarrollado una trayectoria de más de cinco décadas con obra contemporánea y restauración patrimonial, con intervenciones como la restauración del Park Güell y la Casa Vicens de Gaudí, y trabajos en patrimonio balear como la escalera del Castillo de Eivissa o el Castillo de Bellver. Ha recibido reconocimientos como el Premi Ramon Llull (2008) y diversas medallas institucionales, además del Premio Nacional de Arquitectura 2016 y la RIBA International Fellowship 2016 vinculados a su estudio.

Michael Moran, nacido en 1951 en Pomona (California), se formó en Bellas Artes (BA en escultura, College of Creative Studies, UCSB, 1975) y en Arquitectura (MArch, UCLA, 1982). Tras trabajar en el Santa Barbara Museum of Natural History y en Frank Gehry & Associates, ejerce desde 1985 como fotógrafo freelance con base en Nueva York y ha sido docente en Parsons The New School for Design. Su obra se ha publicado en revistas de referencia como Architectural Digest, Domus, Architectural Record, Metropolis, Newsweek, The New Yorker y The New York Times Magazine, y ha firmado fotografía para libros sobre arquitectura contemporánea junto a autores y editores como Kenneth Frampton, Rafael Moneo o el estudio Tod Williams Billie Tsien.