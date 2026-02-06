Podemos niega que quisiera eliminar el fútbol en los colegios de Ibiza y pide "menos manipulación"

Podemos Ibiza ha denunciado una "campaña de intoxicación" y la "deriva absolutamente desproporcionada" que, a su juicio, ha tomado el debate público en torno a la moción para transformar los patios escolares en espacios inclusivos y refugios climáticos.

La formación sostiene que se ha difundido una versión "absurda" de la propuesta y subraya que "en ningún momento" planteó la eliminación del fútbol en los recreos ni "interferir en el currículum educativo".

Según señala Podemos, el objetivo de la iniciativa "era y es muy claro": adaptar los patios escolares a la realidad climática y garantizar que todo el alumnado pueda disfrutarlos "en condiciones de igualdad". En su comunicado, la formación afirma que "la pretensión de Podemos era crear unos espacios para el descanso entre clase y clase que sean amables, crear unos refugios climáticos" y "que los patios sean un espacio inclusivo", agrega.

"No prohíbe ningún deporte"

Podemos insiste en que la propuesta no prohíbe ningún deporte y que la intención pasa por impulsar patios "más verdes", con más sombra, menos cemento y más opciones de juego y descanso para niñas y niños. Frente a lo que califica de "manipulación" y "sensacionalismo", la formación defiende que se trata de una iniciativa "en positivo" para mejorar el bienestar de la infancia y responder a los retos del cambio climático en los centros educativos.

El partido enmarca su respuesta en la polémica generada tras el debate de la moción —rechazada en Sant Antoni y aprobada por unanimidad en Santa Eulària, según remarca— y reprocha que se haya interpretado como un ataque a los deportes de equipo, luego de que el exportero Santiago Cañizares mencionara el tema en el programa radial 'El Partidazo' de la COPE.

Mensaje al PP

En su nota de prensa, Podemos lanza también un mensaje directo al Partido Popular, que gobierna en las instituciones de la isla, para que "se ponga a trabajar" y haga realidad este tipo de actuaciones. "Lo que tiene que hacer el Partido Popular (…) es ponerse a trabajar y conseguir que estas peticiones se hagan una realidad", concluye el comunicado, reclamando que se avance hacia patios escolares "más saludables, inclusivos y preparados para el futuro".