Problema inmobiliario
La presidenta de la Asociación de Constructores, Consuelo Antúnez: «Lo que se necesita es construir más vivienda de precio limitado en Ibiza»
La presidenta de la asociación de Construcción de la Pimeef indica que "el verdadero problema" para construir más vivienda asequible "es que el suelo es muy caro"
El alto nivel de vida y la dificultad para encontrar vivienda asequible condicionan la llegada de trabajadores de la construcción, recuerda la presidenta de la Asociación de Constructores, Consuelo Antúnez, quien considera que este problema sigue enquistado pese a los cantos de sirena del Govern y del Consell a los promotores para que construyan pisos a precios razonables: «Lo que se sigue edificando es más vivienda unifamiliar de alto standing, vivienda para los únicos que tienen dinero para pagarla. Son casas que cuestan mucho, y no tanto por su construcción como por el suelo. Ese es realmente el problema. En la construcción, como todo, el coste del material va subiendo, pero el verdadero problema es que el suelo es muy caro».
A su juicio, para construir vivienda asequible «es fundamental que las administraciones públicas pongan suelo a disposición. Por ejemplo, mediante convenios público-privados». La Administración, indica, «debe buscar a promotores privados que quieran promover, a buen precio, viviendas con precios limitados en las parcelas que les aporte. Eso sería lo más fácil y lo más rápido. Pero, claro, los precios tienen que ser razonables [para el promotor]. Si el precio al que vas a poder alquilar o vender es muy corto, el promotor no se decide».
Las lentas VPO
No cree que la vivienda de protección oficial (VPO) sea la solución porque, al ser promovida por la Administración, el proceso «es mucho más lento». «Realmente -añade-, lo que necesitamos aquí es una vivienda de precio limitado (VPL). En la isla, casi todo el mundo vive ya en exclusión porque no puede acceder a una vivienda. Cualquiera. O sea, no alguien que tenga los ingresos mínimos o el salario mínimo o algo así, sino gente que tiene un salario digno y que no puede acceder a una vivienda».
