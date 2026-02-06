Misión para los jóvenes de Ibiza: ayudar a recoger una tonelada de plástico

Más de 2.000 alumnos de instituto, los '0 Plastic Warriors', analizan el impacto del plástico en las playas a través de la iniciativa 'Kilómetros de plástico por Iris'. La fundación ambiental IbizaPreservation, en conjunto con Menorca Preservation y Mallorca Preservation, anuncia el lanzamiento de la sexta edición de la iniciativa. El objetivo: "Concienciar al alumnado de la ESO sobre la contaminación por plástico en el mar Mediterráneo", afirma la organización.

El proyecto educativo ha conseguido que los jóvenes, en el conjunto de las islas, hayan recorrido casi 90.000 kilómetros en las cinco ediciones anteriores. Este año pretenden "retirar toda una tonelada de residuos de la naturaleza", entre todas las Islas Baleares. La fundación plantea que los alumnos se organicen por clases y que, en grupos, hagan excursiones para retirar los residuos.

'0 Plastic Warriors'

La conversión de los participantes a '0 Plastic Warriors' se dará por las ganas de los estudiantes "de aprender y actuar contra la contaminación plástica". El profesorado recibirá un kit digital formativo al inscribirse, "con contenidos audiovisuales sobre conceptos clave como qué es el plástico, sus tipologías, su origen, los problemas que causa en la naturaleza y en la salud humana, y los microplásticos".

Desde el equipo '0 Plastic', "organización sin ánimo de lucro que implementa la iniciativa", adelanta que ofrecerán la sesión formativa "El lado oculto del plástico: lo que no queremos ver" de manera gratuita a todas las clases inscritas. Además, anuncian que en esta sexta edición se distribuirán "seis premios en dos categorías principales": "La primera, para 1º y 2º de Secundaria, contempla tres premios: una excursión en kayak o un taller de fotografía submarina con MARE para las clases ganadoras de las Pitiusas, Mallorca y Menorca. La segunda categoría, dirigida a 3º y 4º de ESO, incluye tres premios económicos de 1.000 euros para el viaje de final de curso de las clases ganadoras de cada isla".

La entrega se realizará a principios de junio, coincidiendo con "dos efemérides ambientales: el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), para resaltar la importancia de la conservación marina y la protección de las Islas Baleares", comentan desde la organización.

Alumnos recogiendo una lata del medio natural / IbizaPreservation

Enfoque de ciencia ciudadana

Afirman desde la fundación que, "como novedad", esta edición "incorpora un enfoque de ciencia ciudadana". Desde este punto de vista: "El alumnado deberá pesar, clasificar y analizar los residuos recogidos, y registrar los resultados en la app Universal Plastic (UP). Cada residuo contabilizado se integrará en el sistema ODIS de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (IOC-Unesco)".

Planean que a través de dicha clasificación, "una simple limpieza se convierta en conocimiento ambiental real, conectando a los jóvenes con una red internacional que trabaja por la salud del océano". Refuerzan, de este modo, uno de los objetivos de UP: "Unir tecnología y acción colectiva para regenerar los ecosistemas marinos y demostrar que cada persona puede ser parte de la solución".

Inma Saranova, directora de la fundación IbizaPreservation afirma: "Estamos muy ilusionadas con la nueva edición de una iniciativa que nos inspira por su capacidad de movilizar a la comunidad y, este año, además, damos un paso especialmente emocionante al incorporar 'Kilómetros de Plástico por Iris' a un proyecto de ciencia ciudadana. Creemos firmemente en el poder del conocimiento compartido y en el valor de los datos recogidos por la propia ciudadanía para comprender mejor el impacto del plástico y actuar con más eficacia”, asegura Saranova.

Historia de la iniciativa

La iniciativa, según la fundación, rinde homenaje "a la memoria de Iris Goldsmith, joven activista medioambiental e hija de Ben Goldsmith, cofundador de las tres fundaciones que impulsan 'Kilómetros de plástico por Iris'".

Alba Carbonell, cofundadora de '0 Plastic', destaca en torno al potencial "transformador" de la experiencia educativa: "Cuando la educación se combina con el aprendizaje experiencial, los jóvenes entienden mejor la problemática del plástico y les ayuda a reflexionar sobre el cambio de hábitos en su día a día".