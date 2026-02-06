Mariano Juan anima a los propietarios de suelo en Ibiza a mover ficha: "Si quieren un desarrollo rápido, ahora es el momento”

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha instado a los propietarios de suelo urbano, urbanizable o situado en áreas de transición a presentar proyectos residenciales estratégicos (PRE) y “aprovechar esta oportunidad única” que, ha recordado, tiene plazo hasta este verano.

Juan hizo este llamamiento durante un encuentro celebrado en Ibiza en el que el Govern, el Consell y los ayuntamientos de la isla abordaron el desarrollo de esta nueva figura urbanística creada en la Ley 4/2025, de 18 de julio, con el objetivo de desbloquear suelo y agilizar plazos para facilitar más vivienda asequible destinada a residentes.

Según informó la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la jornada se planteó como un espacio de participación y análisis con representantes de instituciones y de varios colectivos profesionales. En ese marco, Mariano Juan subrayó que el encuentro “es un paso muy importante en el proceso de participación y reflexión” y recordó que el presidente del Consell, Vicent Marí, “ya dijo que era necesario para abordar soluciones de vivienda para los residentes en Ibiza”.

El conseller insistió en el mensaje a los propietarios: el mecanismo permite un “desarrollo rápido” de los suelos y, además, contempla un aumento de la edificabilidad, aunque ligado a una condición clave: destinar vivienda a residentes.

Durante la sesión, el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade, explicaron el funcionamiento de los PRE y otras medidas incluidas en el plan de choque del Govern. Entre ellas, la simplificación de trámites y la reducción de plazos mediante la implantación de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), además de programas como ‘Construir para alquilar’ y ‘Alquiler seguro’, y el nuevo marco legal orientado a aumentar la oferta de vivienda asequible.

La conselleria destaca que, a través de estas medidas y en coordinación con los ayuntamientos, hay en planificación más de 1.000 viviendas asequibles para residentes en Ibiza.

Los PRE se aplican en municipios de más de 10.000 habitantes. En el caso de Ibiza, afectaría a Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària. La norma establece que el 50% de la edificabilidad de estos proyectos debe destinarse a viviendas sometidas a algún régimen de protección —tanto vivienda de protección pública (VPP) como de precio limitado (VPL)—, y que serán para ciudadanos con cinco años o más de residencia en las islas. Además, los promotores deberán ceder al ayuntamiento un 15% del aprovechamiento para construir también vivienda protegida.

En cuanto a los plazos, la ley fija un año desde su entrada en vigor para que los promotores presenten ante el ayuntamiento el estudio preliminar de los proyectos, un periodo que finaliza en julio. También se recoge la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes que lo decidan en pleno amplíen el alcance de esta figura a áreas de transición, con un plazo igualmente vinculado a este verano para aprobar el acuerdo municipal.