Obras
Luz verde a la ampliación del colegio Sant Carles: nuevo edificio, gimnasio, comedor y más aulas
El Consell de Govern ha autorizado el proyecto este viernes
El Consell de Govern ha autorizado este viernes el proyecto de ampliación del colegio Sant Carles, en el municipio de Santa Eulària, una actuación que permitirá reforzar las instalaciones del centro y adaptarlas a las necesidades actuales del alumnado y del personal docente. La ampliación consiste en la construcción de un nuevo edificio conectado con el bloque principal de primaria mediante un pasillo, así como en la reforma parcial de varios espacios del edificio existente.
El nuevo edificio, de 1.318 m², se ubicará en la parcela adyacente al centro actual y contará con planta baja y primer piso. Para garantizar una conexión accesible entre las dos edificaciones, se creará un núcleo de comunicaciones con escalera y ascensor, junto con varias rampas exteriores que facilitarán el acceso desde el patio. El proyecto también incluye la mejora de 286 m² del edificio de Primaria, especialmente en espacios de uso administrativo y docente.
Nuevos espacios
En cuanto a la distribución de los nuevos espacios, la planta baja del nuevo edificio albergará un gimnasio, un comedor ampliado, una cocina renovada, una biblioteca, baños, almacenes y una zona de instalaciones. En la primera planta se habilitarán cuatro aulas, dos aulas polivalentes, un aula de pequeño grupo, una sala polivalente y un núcleo de servicios. En el edificio existente, la reforma permitirá reordenar los espacios para crear una nueva dirección, secretaría y despachos, así como una sala de maestros y aulas de grupo reducido en el piso superior.
