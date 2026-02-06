Que para la próxima temporada el periodo de limitación de entrada de vehículos en Ibiza se reduzca un mes y solo se vaya a aplicar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y no en esos dos meses enteros, como el año pasado. El Consell lo justifica en que en esos días iniciales de junio y finales de septiembre nunca se llegó al cupo máximo marcado por la institución insular.

Llama la atención

El nuevo palo judicial al Ayuntamiento de Sant Joan por las casetas varadero de Portinatx. La Audiencia Nacional ordena la demolición de las once casetas y la terraza del hostal Los Enamorados, antes Cas Mallorquí. De todas formas, el Consistorio ya ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar el cumplimiento de la sentencia.

Noticias relacionadas

El último dato sobre el Índice de Presión Humana en las islas del Instituto Balear de Estadística, el del mes de noviembre, con un descenso del 7,53%, no es sorprendente, ya que es un mes en el que unos cientos más o menos de habitantes pueden suponer un cambio en una cifra mínima. El dato curioso es que la presión humana de noviembre, y de todo el invierno, es menos de la mitad de la que se produce en verano.