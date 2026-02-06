Jesús González Sánchez, ponente de TEDxIbiza Salon ‘Nuestro Hogar’: «Sin apoyo público, ahora es imposible hacer vivienda cooperativa en Ibiza»

«Con marcos habilitadores más sólidos y un apoyo institucional coordinado, las cooperativas podrían ofrecer a Ibiza una vía hacia la asequibilidad de la vivienda que, además, refuerce las comunidades locales». Este planteamiento se recoge en el estudio ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’, elaborado por Business Fights Poverty y (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y también se puso ayer sobre la mesa en el TEDxIbiza Salon ‘Nuestro Hogar’, dedicado a la crisis habitacional. Precisamente la impulsora de este acto, celebrado en el hotel Ocean Drive Ibiza, es una de las responsables de este informe, Anna Olivia Spenner Hernández.

La Community Learning Manager de Business Fights Poverty, además de integrante del equipo TEDxIbiza, ejerció de moderadora del evento, que contó entre los ponentes con otra de las autoras de este trabajo, Sofía Ribas Bamber, fundadora de (Ma). Durante su exposición, la representante de esta empresa social habló de cómo las soluciones comunitarias pueden ofrecer «una vía hacia una asequibilidad duradera al retirar la vivienda de los mercados especulativos y situarla bajo una gestión colectiva». Para demostrar el potencial que tiene este modelo puso como ejemplo la ciudad de Zúrich (Suiza), en la que «casi una de cada cuatro viviendas es cooperativa, sostenida mediante concesiones municipales de suelo a largo plazo, préstamos sin interés y financiación mediante bonos».

Aunque es una vía a tener muy en cuenta para luchar contra la grave crisis habitacional que sufren las Pitiusas, ahora mismo, tal como están las cosas, es muy difícil que iniciativas de este tipo salgan adelante. Es lo que opina Carlos Velasco Reguero, arquitecto de los dos únicos proyectos de cooperativas de vivienda que existen en Ibiza, la de Es Porxos de Cala Llonga, en Santa Eulària, y la de Els Sanadors, en la zona de Can Germà, en Sant Antoni. También piensa lo mismo el presidente de esta última cooperativa, Jesús González Sánchez. Ambos fueron ponentes ayer en ‘Nuestro Hogar’ y explicaron de primera mano sus experiencias con este modelo y las posibilidades que ofrece.

La cooperativa Els Sanadors

En 2017, a la vista de las dificultades que ya había en Ibiza para acceder a una vivienda, un grupo de sanitarios decidieron crear una cooperativa con la intención de adquirir juntos un terreno y levantar allí sus hogares.

Sacar adelante el proyecto les costó lo que no está escrito. «Todos los pasos fueron muy complicados», aseguró el presidente de Els Sanadors, que detalló a Diario de Ibiza, antes de que comenzara el evento, todos los grandes escollos con los que se encontraron. El primero fue «conseguir un terreno que fuese segregable y con la superficie suficiente» para levantar dos edificaciones con capacidad total para seis familias. Tuvieron suerte, porque dos años después de poner en marcha la cooperativa, en 2019, adquirieron un solar en Can Germà a 175 euros el metro cuadrado en zona urbana, cuando ahora, en ese mismo lugar les hubiera costado «1.100 euros el metro cuadrado».

La siguiente barrera con la que se toparon fue lograr financiación. «Al final nos la dio una cooperativa de crédito, pero el resto del mercado bancario nos dijo que no, fundamentalmente por desconocimiento del modelo», señaló.

Otro obstáculo importante fue conseguir que la administración municipal les diera la licencia. Para poder empezar a construir lo antes posible, teniendo en cuenta que la línea de crédito que les habían concedido se caducaba en dos años, decidieron optar por un sistema constructivo prefabricado de madera, sabedores de que «el sentido del silencio administrativo en el caso de las licencias de ubicación de casa prefabricada es positivo». Transcurridos más de los tres meses que la ley establece para que la Administración resuelva la petición, los sanitarios comunicaron que iniciaban las obras por silencio positivo y ahí se complicaron más las cosas. El Ayuntamiento de Sant Antoni les paralizó la construcción durante varios meses, lo que supuso un sobrecoste para el proyecto, que finalmente recibió el visto bueno de la administración municipal en 2022. A eso hay que sumar, añadió González, las dificultades que entraña levantar viviendas sin una constructora principal, como fue su caso.

Un momento del evento. / Vicent Marí

A pesar de todos los escollos que tuvieron que enfrentar, ahora que las familias de Els Sanadors llevan cerca de «un año y medio» residiendo en los dos inmuebles de Can Germà, no se arrepienten de haber optado por la vía de la cooperativa, no solo por el ahorro en los costes que ha supuesto, sino «por las dinámicas de vida que se han generado con esta experiencia», fortaleciendo los lazos sociales entre las familias.

Lo que también dejó claro el presidente de Els Sanadors es que «sin apoyo público, como hay en otras comunidades autónomas donde las administraciones ceden suelo, ahora mismo es inviable desarrollar en Ibiza un proyecto de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso». Para Velasco no es imposible, pero casi. No obstante, lo importante, subrayó, es que este tipo de experiencias sirvan de inspiración para otros modelos similares adaptados a la realidad actual de Ibiza. «La cooperativa en sí no es la solución a la crisis habitacional, pero sí un medio para resolverla», remarcó el arquitecto.

Espais de Vida

Además de hablar de cooperativas de vivienda, durante el evento se expusieron otras iniciativas y modelos alternativos que ya están emergiendo para preservar el derecho a vivir en la isla. Uno de ellos es Espais de Vida, un proyecto impulsado por la Asociación Cultural Witt- Tur Costa con el asesoramiento de la Fundación Edith Maryon, cuyo modelo, desarrollado en Suiza y Alemania, le ha servido de inspiración. Marcos Tur Witt fue el encargado de exponer en qué consiste esta iniciativa, que está todavía «en estado embrionario» y que pretende ser balear. «La fundación Espais de Vida tendrá como misión principal retirar terrenos y propiedades del mercado especulativo para destinarlos a proyectos socialmente responsables. En ese sentido, se enfocará especialmente en la creación de viviendas asequibles, iniciativas agrícolas ecológicas o regenerativas y el apoyo a proyectos culturales y comunitarios. Para lograr esto, la idea es que la entidad adquiera propiedades a través de donaciones y legados, asegurando así su disponibilidad a largo plazo», explicó.

La Fundació Iniciatives del Mediterrani (FIM) y Adema Escuela Universitaria, en Mallorca, ya se han aliado con Espais de Vida, que también está en conversaciones con administraciones públicas, expertos y posibles interesados para acabar de dar forma a la propuesta.

Tras las ponencias, Tur, González, Ribas y Velasco intercambiaron ideas con el público, dividido en grupos de conversación, para tratar entre todos de buscar posibles respuestas a las grandes preguntas de la jornada: «¿Qué necesita Ibiza para que la vivienda sea realmente accesible?» y, sobre todo, ¿cómo se puede preservar vivienda para los que residen en la isla todo el año?».