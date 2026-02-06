El cariño, ingrediente clave del mejor arroz de matanzas

«El arroz de matanzas no es un plato tan complicado como, por ejemplo, el sofrit pagés, pero necesita mucho cariño», indica Patricia Prats, profesora de grado básico de Cocina del instituto Isidor Macabich, uno de los centros educativos de Ibiza y Formentera que participan en el Campeonato Mundial júnior de este plato típico ibicenco, organizado por el Ayuntamiento de Sant Antoni.

A pesar de «no ser difícil», la docente explica el principal “problema” que presenta la elaboración de este manjar: «Es un plato muy interesante, pero es difícil determinar cuál es mejor o peor, ya que en cada casa lo preparan de una manera diferente, aunque respetando unos mínimos en la receta. El 95% de los cocineros de arroz de matanzas le ponemos prácticamente lo mismo».

Los alumnos del CEIP Santa Agnès, preparando su arroz de matanzas. / JA RIERA

Prats enseña a sus jóvenes alumnos, con necesidades especiales, a elaborarlo «a partir de lo que nos enseñaron en casa». En este sentido, explica: "Todos los que hacemos arroz de matanzas ponemos prácticamente los mismos ingredientes, pero lo que cambia de uno a otro es la cantidad de producto».

La profesora se refiere también a una de las claves de su recetario: «Nosotros quizá ponemos una serie de especias que el resto de competidores no pondrán».

"Lo importante es disfrutar de la experiencia y pasarlo bien"

Los alumnos del instituto Isidor Macabich, todos ellos con necesidades especiales, afrontan la jornada con ilusión y sin presión por proclamarse vencedores del certamen culinario, según explican Llull Costa, Alma López y Lucía: «Nos da igual si ganamos el primer, segundo o tercer premio o si no ganamos nada. Lo importante es disfrutar de la experiencia y pasarlo bien».

Jóvenes alumnos disfrutan de una jornada gastronómica en Sant Antoni. / JA RIERA

A pesar de no mostrarse preocupados por la clasificación, están de enhorabuena, ya que pocas horas después se convierten en los ganadores del certamen. Con este triunfo, los alumnos de Formación Profesional de Grado Básico específico de Cocina del centro educativo de Vila toman el relevo en lo más alto del podio al colegio Santa Agnès, ganador de la edición de 2025, y se hacen con el primer premio, valorado en 750 euros.

Junto al espacio habilitado para la preparación del arroz de matanzas de los alumnos del Macabich se encuentran los del colegio concertado Can Bonet, que concluyen la edición en segundo lugar y obtienen una recompensa económica de 500 euros. Todo ello, en una edición en la que participan siete centros educativos de Ibiza.

La venta de diversos tipos de dulces, también formaron parte de la jornada. / JA RIERA

El buen papel de Can Bonet en la edición de 2026 no se entiende sin la excelente labor de Nieves Planells, madre de Tesa, una de las alumnas. «Me dijeron que faltaba gente y decidí ayudarles. Ahora están un poco más dispersos, ya que no pueden cocinar nada hasta que esté lista la base del arroz, pero se están portando muy bien y, además, trabajan en equipo. Es muy importante aprender a hacerlo», señala.

Cabe destacar que el dinero obtenido en premios se destinará a financiar el viaje de fin de curso. «No sé dónde irán», afirma Planells. El tercer puesto lo ocupa el colegio Can Coix, de Sant Antoni, que obtiene una recompensa de 250 euros. Por otro lado, uno de los favoritos para proclamarse vencedor del certamen gastronómico era el colegio Santa Agnès, que elaboró en 2025 el mejor arroz de matanzas en la modalidad júnior.

"Esperamos volver a ganar este año"

Por ello, la directora del centro, Mercedes Riera, reconoce que «los alumnos están muy ilusionados y muy animados» y añade: «Esperamos volver a ganar este año». Cada maestrillo tiene su librillo y, en el caso del colegio Santa Agnès, la preparación del plato se realiza siguiendo «las directrices de una antigua alumna del colegio que es cocinera y nos ayuda a elaborarlo». «Cada edición lo hacemos así», explica.

El colegio Can Bonet, segundo clasificado. / JA RIERA

Cuando los escolares ven a Riera hablar con la prensa, se acercan sin pensárselo dos veces para explicar su vivencia en esta jornada gastronómica, en la que lo recaudado se destina al viaje de fin de curso. Entre los pequeños cocineros se encuentra Jordi Torres García, a quien la directora se refiere como «el encargado de hacer las funciones de pinche». Torres, con tono tranquilo, confiesa: «Me gusta mucho cocinar». De hecho, el niño no descarta ser chef en el futuro.

A su lado se encuentra Layla Dorme, una de sus compañeras de clase. A diferencia de su amigo, ya ha participado previamente en este peculiar campeonato. Ambos comparten la pasión por trabajar entre fogones y el gusto por comer un buen arrós de matances, aunque Dorme, con una deslumbrante sonrisa, relata con mayor detalle sus preferencias culinarias: «La verdad es que en casa no suelo cocinar platos con arroz, a pesar de que me gustan. Soy más partidaria de hacer postres e ir innovando con ingredientes en dulces como pasteles».

Enco Astasio y Sophie Chloé, del colegio CEIP Buscastell. / JA RIERA

Dorme aprovecha la ocasión para recordar: «El próximo día 15 tenemos una gran fiesta en la escuela en la que haremos una paella», una cita que parece tener marcada en rojo en el calendario y a la que todo apunta que no faltará. Distinto será el caso de la decimotercera edición del Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas, prevista también en el centro de Sant Antoni este sábado, 7 de febrero: «No creo que venga», reconoce la pequeña sin perder la sonrisa.

A diferencia de los casos anteriores, hay quienes se presentan al concurso un poco a la aventura, como los escolares de sexto de Primaria del colegio de Buscastell. Prueba de ello son las sinceras palabras de Enzo Astasio Cabello, quien indica: "No hemos hecho ningún ensayo previo». «Hoy [viernes, 6 de febrero] es la primera vez que preparamos este plato. Estamos aprendiendo sobre la marcha», añade.

Los alumnos, muy participativos a lo largo de la jornada. / JA RIERA

Junto a Astasio se encuentran varias de sus compañeras de clase: Lua Inchaurraga Canals, Sophie Chloó Jübler e Indy Rae Lev. Aunque todos están bastante contentos con esta nueva experiencia, se muestran preocupados por las consecuencias de las condiciones meteorológicas adversas: «Está yendo muy bien, pero hace mal tiempo y eso nos está molestando mucho. Por culpa del viento, el fuego para cocinar se apaga cada poco rato».

De hecho, mientras los pequeños lamentan los problemas ocasionados por el viento, el profesor encargado de supervisar su arroz de matanzas tapa con cartones el espacio en el que están cocinando, a fin de protegerse del mal tiempo y poder continuar con la elaboración sin contratiempos.