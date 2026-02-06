El Consell de Ibiza y los ayuntamientos defienden el fútbol en los patios de los colegios

El Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos de la isla expresaron de forma conjunta su rechazo a las afirmaciones realizadas recientemente en un pleno de Sant Antoni que asocian el fútbol con la violencia, los hooligans y comportamientos tóxicos. Desde estas instituciones consideran que este tipo de declaraciones son injustas, estigmatizadoras y perjudican no solo al fútbol, sino al conjunto de los deportes de equipo que se practican en el ámbito escolar.

El conseller insular de Deportes, Salvador Losa, junto a los concejales y la concejala de Deportes de los distintos municipios, remarcan que los deportes de equipo en edades tempranas cumplen un rol educativo fundamental. Señalan que su práctica contribuye a la transmisión de valores como el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo, la igualdad, el esfuerzo y la gestión emocional, aspectos clave en el desarrollo integral de niños y jóvenes.

Asimismo, los responsables institucionales manifiestan que no comparten enfoques basados en la prohibición o restricción de disciplinas deportivas dentro de los centros educativos. A su entender, los posibles problemas de convivencia deben abordarse desde la educación, la responsabilidad compartida y la aplicación de normas claras, y no mediante la estigmatización de determinadas actividades.

En este sentido, las instituciones se muestran dispuestas a trabajar de manera conjunta con la comunidad educativa para fomentar una mayor diversificación de los deportes en los centros escolares, garantizando condiciones de igualdad y acceso para todo el alumnado. El objetivo, subrayan, debe ser ampliar oportunidades y promover una práctica deportiva variada, ordenada y supervisada.

Impacto negativo en la imagen de Ibiza como destino deportivo

Por último, lamentan que este episodio haya tenido repercusión en programas de televisión y radio de gran audiencia a nivel nacional, en un momento en el que el Consell y los ayuntamientos trabajan para vincular la imagen de Ibiza con el deporte. Una estrategia que ha contribuido a desestacionalizar el turismo y a reforzar valores positivos que contrastan con el estereotipo de “isla de fiesta”, ahora cuestionado por este tipo de afirmaciones.