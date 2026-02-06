Tormentas
Tormentas en las Pitiusas: El 80% de los afectados durante los temporales de 2025 ya han sido indemnizados
El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha pagado 21,7 millones de euros a 2.854 particulares y negocios
El Consorcio de Compensación de Seguros ha indemnizado ya al 80% de los afectados por las graves inundaciones que impactaron en distintas zonas de Ibiza los días 30 de septiembre y durante la segunda semana de octubre. En total, el organismo —dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa— ha abonado compensaciones a 2.854 particulares y negocios, por un importe global que asciende a 21.776.330 euros.
Los datos fueron facilitados por el Ministerio a petición del senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, quien se encuentra realizando un seguimiento del proceso de pago de las indemnizaciones. Ferrer valoró de manera positiva "la diligencia" con la que está trabajando el Consorcio y expresó su confianza en que, en un corto plazo, se pueda cubrir prácticamente la totalidad de los afectados.
Las islas más castigadas
En conjunto, en las Pitiusas —las islas más castigadas por el paso del exhuracán 'Gabrielle' y la dana 'Alice'— se han admitido 3.568 reclamaciones. El municipio de Ibiza fue el más afectado por las inundaciones, con más de 2.000 damnificados, seguido por Sant Josep y Santa Eulària.
Respecto al tipo de daños registrados, 1.711 reclamaciones corresponden a automóviles y 1.453 a viviendas particulares. El resto afecta a distintos tipos de negocios, entre ellos tiendas, hoteles, naves industriales, almacenes y grandes superficies. Del total de solicitudes, 538 corresponden al pequeño comercio, uno de los sectores que sufrió con mayor dureza las consecuencias de las inundaciones.
