Federación Hotelera de Ibiza: "La restricción de entrada de vehículos va por buen camino"

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), María Costa, destaca los objetivos de sostenibilidad que se marca el Consell en la nueva propuesta para este verano de restricción de entrada de vehículos de fuera. Eso sí, también precisa que la medida debe acompañarse de «un plan de movilidad global» en el que participen todos los sectores implicados.

El reglamento del Consell, que en estos momentos se encuentra en exposición pública a la espera de su aprobación definitiva en pleno, fija un límite de 18.918 vehículos diarios que no sean de residentes, de los que 15.000 corresponden a la flota de alquiler. De esta manera, la cifra máxima permitida se reduce en 1.250 automóviles respecto al año anterior.

Para la presidenta de la Fehif, esta restricción para evitar la saturación de la red viaria «va por el buen camino, en línea con la idea de una contención para Ibiza y Formentera que contribuya a un buen equilibrio entre residentes y turistas». Al mismo tiempo, subraya que esta limitación en el flujo de automóviles de fuera también debe equilibrarse «con un transporte público que debe pulirse y mejorarse para ofrecer un buen servicio».

La presidenta de la Fehif, Maria Costa Roig, en la última asamblea general de la patronal. / Vicent Marí

Así, esta regulación, que la temporada pasada se aplicó aún como año de prueba, «es una medida positiva para buscar un equilibrio en los meses de máxima presión humana, pero debe tener en cuenta las necesidades reales de la isla, así como una previsión y planificación por parte de la administración que seguro que se tiene en cuenta», subraya.

Mallorca quiere seguir el mismo ejemplo

Formentera, en 2019, fue la primera isla de Balears en fijar un límite a la entrada de coches de fuera durante los meses de verano. Ahora el Consell de Mallorca quiere seguir el modelo de las Pitiüses y tomar ejemplo de la regulación que ha elaborado la institución ibicenca tras su experiencia piloto del año pasado.

Para ello, este lunes se desplazará al Consell de Ibiza una comitiva encabezada por el conseller mallorquín de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, con el fin de conocer la experiencia de sus homólogos en la mayor de las Pitiüses, según confirmó ayer el gabinete de prensa del Consell de Mallorca.

Por su parte, Menorca también está dando forma a otra iniciativa para restringir la circulación de vehículos de fuera de la isla durante los meses de mayor afluencia turística. Sin embargo, al igual que en el caso de Mallorca, en principio esta limitación aún no entrará en vigor de manera firme este verano.

Reciprocidad entre islas

Precisamente, una de las novedades que ha introducido el Consell de Ibiza, según consta en el reglamento que ahora se encuentra en exposición pública, es que quedan exentos de esta limitación de entrada los residentes de cualquier territorio balear, siempre y cuando «no exista una limitación de entrada equivalente y de aplicación a residentes en la isla de Ibiza».

De momento, Formentera es la única isla que restringe la entrada de vehículos de Ibiza, que deben contar con una de las autorizaciones fijadas en el cupo diario en verano para poder desembarcar. De manera recíproca, el Consell de Ibiza también ha establecido un número máximo para 2026 de 120 autorizaciones para los conductores residentes en Formentera, que, además, no podrán superar una estancia superior a una semana.

Estas medidas para evitar la saturación de las carreteras ibicencas este año se aplicarán desde el 15 de junio al 15 de septiembre, con un mes menos de duración que en 2025.