Una fan de Martin Garrix cuenta cómo un club de Ibiza marcó su vida: "Llevaba diez años esperando ese momento"
Una seguidora de Martin Garrix relata cómo la música del dj fue un refugio en su adolescencia
La música puede llegar a ser un salvavidas en los momentos más difíciles, una compañía silenciosa que te sostiene cuando todo lo demás falla. Así lo ha sido para @theaviationterritory, una seguidora de Martin Garrix que ha compartido una carta en la que relata cómo su conexión con el dj y los recuerdos ligados a sus shows marcaron etapas clave de su vida
Su historia con la electrónica comenzó desde muy pequeña. En 2012, en plena adolescencia y atravesando una etapa personal complicada, descubrió a Martin Garrix gracias a su canción 'Keygen'. "En aquellos años, la música electrónica se convirtió en un refugio emocional y en una vía de escape frente a los problemas que estaba viviendo. La música era lo único que lograba hacerme feliz", cuenta.
Desde ese momento, Martin Garrix pasó a ocupar un lugar muy especial en su vida. Durante una década, el sueño fue poder verle en directo y conocerle en persona. Ese deseo se cumplió en 2022, cuando asistió por primera vez a uno de sus shows en Ushuaïa Ibiza.
Cuando conoció a Martin Garrix en Ibiza
Tras el espectáculo, tuvo la oportunidad de saludar al DJ en el lobby del hotel, según matiza en la carta. Allí le confesó que llevaba diez años esperando ese momento. Un encuentro breve, pero cargado de emoción, que se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su vida.
Desde entonces, la fan de Martin Garrix ha viajado a Ushuaïa Ibiza en 12 ocasiones para volver a ver al artista en directo. Cada visita ha sido especial, manteniendo la misma emoción que la primera vez. Para ella, Ushuaïa Ibiza representa no solo un escenario de primer nivel, sino un lugar ligado a recuerdos personales, superación y sueños cumplidos.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza