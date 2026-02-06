El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días

El ejército de tierra visitará Ibiza la semana que viene, según ha informado la oficina de comunicación de la Comandancia General de Baleares. Una visita incluida en el programa de operaciones permanentes de vigilancia, presencia y disuasión que supondrá el primer despliegue de unidades del mando operativo terrestre en la isla este 2026.

Los militares llegarán el lunes 9 de febrero a Ibiza, donde permanecerán hasta el viernes 13. En concreto, viene a la isla "una unidad de entidad sección del regimiento de Infantería Palma 47, con sede en Palma, en Mallorca".

Se desplegará en la isla "para realizar patrullas y reconocimientos, tanto a pie como motorizados, con la misión de incrementar la vigilancia y protección del espacio insular", indica la Comandancia de Baleares, que recuerda que este tipo de ejercicio se llevan a cabo "en todo el territorio de soberanía e interés nacional".

Esta activación "contribuye a intensificar la presencia del Ejército de Tierra en todas las islas del archipiélago balear y, al tiempo, reforzar el contacto con la población local". Desde el mando operativo terrestre, bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, destacan que este tipo de operaciones "son una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía nacional, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis".