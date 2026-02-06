Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesMenores en patinetePlanes fin de semanaVivienda a precio limitado
instagramlinkedin

Seguridad

El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días

Llegarán a la isla el lunes y permanecerán toda la semana

Vehículos ligeros del Ejército suben a sa Talaia.

Vehículos ligeros del Ejército suben a sa Talaia. / Vicent Marí

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

El ejército de tierra visitará Ibiza la semana que viene, según ha informado la oficina de comunicación de la Comandancia General de Baleares. Una visita incluida en el programa de operaciones permanentes de vigilancia, presencia y disuasión que supondrá el primer despliegue de unidades del mando operativo terrestre en la isla este 2026.

Los militares llegarán el lunes 9 de febrero a Ibiza, donde permanecerán hasta el viernes 13. En concreto, viene a la isla "una unidad de entidad sección del regimiento de Infantería Palma 47, con sede en Palma, en Mallorca".

Se desplegará en la isla "para realizar patrullas y reconocimientos, tanto a pie como motorizados, con la misión de incrementar la vigilancia y protección del espacio insular", indica la Comandancia de Baleares, que recuerda que este tipo de ejercicio se llevan a cabo "en todo el territorio de soberanía e interés nacional".

Noticias relacionadas y más

Esta activación "contribuye a intensificar la presencia del Ejército de Tierra en todas las islas del archipiélago balear y, al tiempo, reforzar el contacto con la población local". Desde el mando operativo terrestre, bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, destacan que este tipo de operaciones "son una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía nacional, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  5. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  6. Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

El mercadillo de Las Dalias arranca la temporada: esta es la fecha de apertura

El mercadillo de Las Dalias arranca la temporada: esta es la fecha de apertura

Regularización de inmigrantes en Baleares: las solicitudes no podrán presentarse hasta abril

Regularización de inmigrantes en Baleares: las solicitudes no podrán presentarse hasta abril

Misión para los jóvenes de Ibiza: ayudar a recoger una tonelada de plástico

Misión para los jóvenes de Ibiza: ayudar a recoger una tonelada de plástico

Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local

Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local

El Consell de Ibiza y los ayuntamientos defienden el fútbol en los patios de los colegios

El Consell de Ibiza y los ayuntamientos defienden el fútbol en los patios de los colegios

Alsa inicia la selección de 80 conductores tras el plácet de la Justicia a la nueva contrata de buses de Ibiza

Alsa inicia la selección de 80 conductores tras el plácet de la Justicia a la nueva contrata de buses de Ibiza

Dispositivo especial para trasladar a Ibiza los explosivos de la 'mascletà' de marzo

Dabiz Muñoz y Gordon Ramsay: duelo de chefs en Ibiza

Tracking Pixel Contents