Dispositivo especial para trasladar a Ibiza los explosivos de la 'mascletà' de marzo

Ibiza ya calienta motores falleros para uno de los momentos más esperados del año: el próximo 28 de marzo, Sant Antoni volverá a teñirse de pólvora, música y tradición con una mascletà frente al mar, en plena celebración del 25 aniversario de sus Fallas. La cita, además, tendrá un aliciente especial: acogerá la última mascletà del calendario fallero.

Para que el espectáculo suene como tiene que sonar, la naviera Trasmed pondrá en marcha un operativo especial y se encargará del traslado marítimo del material pirotécnico necesario para el disparo. La compañía subraya su experiencia en este tipo de transportes y remarca que el dispositivo se realizará con todas las garantías de seguridad y coordinación.

La fiesta llegará también con acento valenciano: otro buque de Trasmed llevará hasta Baleares a la delegación de la Junta Central Fallera, incluida la Fallera Mayor de València 2026, Carmen Prades, junto a su Corte de Honor, que participarán tanto en la ofrenda como en la mascletà, que correrá a cargo de Hermanos Caballer, una de las pirotecnias más reconocidas del universo fallero.

La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración entre la Junta Central Fallera y el Ayuntamiento de Sant Antoni, y ha sido presentada en València con la participación del concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester; el concejal de Participación, Servicios Sociales y Juventud de Sant Antoni, Jorge Nácher; y Jana Peiró, directora de Pasaje y Marketing de Trasmed.

Peiró ha señalado que “en Trasmed estamos acostumbrados a unir la península y Baleares todos los días y en este caso lo hacemos para que una tradición como las Fallas pueda vivirse también en Ibiza. El traslado del material pirotécnico requiere una operativa muy específica y nos alegra poder contribuir a que el evento se celebre con normalidad y seguridad”.

Por su parte, Nácher ha destacado el componente emocional de la visita: “la visita de la fallera mayor y su comitiva a Sant Antoni será, sin duda, un momento muy especial para nuestro pueblo. Su presencia nos acerca un poco más a Valencia y a sus tradiciones, que muchos vecinos y vecinas sienten como propias. Este encuentro adquiere además un significado especial en el 25 aniversario de la Asociación Cultural Valenciana de Sant Antoni de Portmany”.

Ballester, por su parte, ha remarcado que “este acuerdo fortalece los lazos culturales y festivos entre dos territorios que comparten una pasión: la fiesta de las Fallas”.

Descuento del 50% para viajar a la 'mascletà'

Además del operativo logístico, Trasmed ofrecerá un descuento del 50% a valencianos y valencianas que quieran desplazarse a Ibiza para asistir a la celebración. La promoción incluirá ida y vuelta en el buque —sin necesidad de pernoctar— y el traslado entre el puerto de Ibiza y Sant Antoni. Los detalles, según la naviera, se comunicarán próximamente a través de sus canales.

Las Fallas de Sant Antoni se celebran desde hace 25 años impulsadas por la Asociación Cultural Valenciana del municipio, La Nostra Falla, y mantienen un programa con plantà, ofrenda, mascletà y cremà, consolidándose como un encuentro cultural que conecta Ibiza con Valencia y suma un atractivo singular a la agenda festiva de la isla.