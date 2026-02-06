Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís

La Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala, asentada en Ibiza, en el marco de una operación conjunta denominada ‘Cóctel Norte Cavaliere’. En total, se ha detenido a más de 26 personas relacionadas con la introducción de 1.558 kilos de cocaína y casi once toneladas de hachís, además de marihuana.

Según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado, la red delictiva operaba mediante rutas marítimas entre Sudamérica, la Península e Ibiza, utilizando distintos métodos para introducir los estupefacientes en Baleares. La investigación se inició en octubre de 2023, tras una operación conjunta de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil en una playa del norte de Ibiza, donde se incautaron 8,3 toneladas de hachís repartidas en tres furgonetas. A raíz de esa actuación, también se intervinieron 686.000 euros localizados en un trastero de la isla.

La investigación, desarrollada por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional, permitió constatar la existencia de una organización altamente estructurada, dedicada a introducir grandes cantidades de droga en las Islas Baleares, especialmente en Ibiza, a través de conexiones marítimas con puertos del Mediterráneo, como Dénia y Valencia.

Fardos de droga incautados. / AT/GC/PN

Modus operandi "complejo"

Durante todo el año 2025, las actuaciones policiales pusieron de manifiesto un modus operandi "complejo", destaca la nota, con un elevado grado de especialización y diversificación. La red combinaba el transporte de droga en camiones que viajaban en ferri entre la Península e Ibiza, el uso de vehículos caleteados, la introducción de cocaína mediante contenedores en el puerto de Valencia y el traslado de cocaína y hachís a través de embarcaciones rápidas hasta la costa ibicenca.

Las investigaciones también han confirmado que la organización, asentada en Ibiza, contaba con una estructura jerarquizada y compartimentada, lo que le permitía operar para organizaciones nacionales e internacionales, que ofrecían logística, contactos y capacidad para mover grandes alijos con rapidez. Además, uno de los detenidos se encargaba de distribuir y gestionar sistemas de mensajería encriptada para la red.

Las actuaciones operativas comenzaron el 24 de mayo de 2025, con la detención en el polígono de Montecristo, en Ibiza, de una persona que transportaba un kilo de cocaína en un camión llegado en ferry desde Valencia. El 28 de junio, se detuvo a otra persona en el puerto de Ibiza y se incautaron diez kilos de cocaína introducidos también mediante un camión procedente de Valencia. Poco después se intervinieron en Mallorca ocho kilos de cocaína y cuatro kilos de marihuana en el puerto de Ibiza, con una nueva detención.

Operación contra el tráfico de drogas a gran escala en Ibiza / P.N./G.C./A.T./

2.400 kilos de hachís

Las intervenciones más relevantes se produjeron en julio de 2025. El día 17 se intervinieron 2.400 kilos de hachís en el interior de un camión en el puerto de Ibiza, cuando la organización trataba de introducirlo en un ferri con destino a Valencia, lo que dio lugar a una detención. Ese mismo mes, se aprehendieron 1.008 kilos de cocaína en el puerto de Valencia y dos kilos más en el puerto de Ibiza, introducidos mediante un vehículo procedente de Dénia, con dos detenciones.

En los meses de septiembre, octubre y noviembre, se intervinieron cuatro kilos de cocaína en el puerto de Ibiza, transportados en un camión llegado en ferri desde Valencia, y 525 kilos de cocaína que viajaban a bordo de una embarcación localizada en la playa de ses Salines, con cuatro detenidos.

La operación culminó el 16 de diciembre, con la realización de nueve registros y once detenciones en distintos municipios de Ibiza. Posteriormente, los días 17, 22 y 30 de diciembre y el 2 de febrero, se produjeron cinco detenciones más. Además, hay doce personas en búsqueda y captura y no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Ibiza, la Udyco de la Policía Nacional en Ibiza, el EDOA de la Guardia Civil en Baleares y el Equipo de Policía Judicial de Ibiza, con la colaboración de distintas unidades especializadas y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza y la Fiscalía Antidroga delegada de Ibiza.