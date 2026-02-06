Denuncian desperfectos en el suelo de madera de varias terrazas del puerto de Ibiza

Vecinos y comerciantes del puerto de Ibiza denuncian el mal estado en el que se encuentran varias terrazas habilitadas hace unos años por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), a base de listones de madera, para el uso de establecimientos de restauración. Muchas de estas planchas están rotas, lo que representa un peligro para los viandantes, y en algunos puntos el suelo está abombado, posiblemente como consecuencia de las copiosas lluvias que han caído sobre la isla en los últimos meses.

Los responsables de un restaurante de esta zona, ubicada a lo largo de la calle Lluís Tur i Palau, desde la entrada al puerto desde el Mar y Sol hasta poco antes del obelisco en homenaje a los corsarios, critican que la situación de estos entarimados se remonta a meses atrás, incluso a la pasada temporada de verano, en puntos en los que se instalan las mesas para los clientes en sus terrazas, situadas en primera línea dentro del dominio público portuario.

Convenio con el Ayuntamiento

Desde la APB aseguran tener constancia de esta situación y explican que "en estos momentos nos encontramos en la fase final para la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza", según el cual, "el Consistorio asumiría su mantenimiento a cambio de la gestión y recaudación de las tasas correspondientes a las terrazas".

Desperfectos en las tablas de madera de una de las terrazas del puerto de Ibiza. / César Navarro Adame / D

Debido a este procedimiento administrativo, indican desde el organismo portuario que "hasta ahora no se ha realizado ninguna actuación en la zona" para arreglar estas áreas con suelo de madera. "No obstante, desde la APB no descartamos intervenir si observamos que el procedimiento administrativo necesario para formalizar el convenio se prolonga más de lo previsto", matizan.

Sobre este particular, y preguntados por si los desperfectos estarán arreglados de cara al inicio de la próxima temporada de verano, responden que "sin duda".