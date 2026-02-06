Dabiz Muñoz y Gordon Ramsay: duelo de chefs en Ibiza

Que Ibiza es una plaza muy deseada por los chefs más famosos no es nada nuevo. Desde hace unos años son muchos los cocineros con estrella Michelin o soles Repsol que han puesto una pica en la isla abriendo alguno de sus restaurantes o proyectos: Dani García, Martín Berasategui, Paco Roncero, Nandu Jubany, Nobu Matsuhisa...

Es cierto, eso sí, que algunos de los establecimientos abiertos en la isla por estos chefs con estrella han durado más bien poco, aunque otros, como Sublimotion, resisten y superan las diez temporadas en Ibiza.

El último en sumarse a tener un restaurante en Ibiza ha sido Dabiz Muñoz, que hace unas semanas anunció que abría un Streetxo en la isla. El establecimiento se abrirá en The Unexpected, en Platja d'en Bossa, donde ya han comenzado los trabajos de reforma del espacio para adaptarse a la "puta fantasía" que Muñoz asegura que va a ser el Streetxo de la isla. El chef ya ha visitado la isla, las obras, el hotel y hasta ha pisado la arena de la playa. No ha podido, tampoco, resistirse a darse un chapuzón.

Cuando se anunció la apertura de Streetxo en The Unexpected, más de uno se preguntó... "¿Y qué pasa con Gordon Ramsay?". Y es que el chef escocés abrió el verano pasado un Hell's Kitchen en Ibiza, también en las instalaciones que el grupo Palladium tiene en Platja d'en Bossa.

Según ha podido saber este diario, no es un "entra Muñoz, sale Ramsay" sino que los dos restaurantes funcionarán este verano. Esto, sumado a Sublimotion, el restaurante de Paco Roncero, en más caro del mundo, que está también a sólo unos metros de Hell's Kitchen y de Streetxo convierten a la zona en la que más estrellas Michelin concentra en Ibiza.