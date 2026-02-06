Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesMenores en patinetePlanes fin de semanaVivienda a precio limitado
instagramlinkedin

Gastronomía

El campeonato júnior de Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene ganadores

Los alumnos del instituto Isidor Macabich se imponen en la versión escolar del popular concurso gastronómico

Alumnos del instituto Isidor Macabich, ganadores del concurso júnior de Arroz de Matanzas.

Alumnos del instituto Isidor Macabich, ganadores del concurso júnior de Arroz de Matanzas.

Ver galería

Mira todas las imágenes del campeonato júnior de Arroz de Matanzas de Sant Antoni / J.A. Riera

Aarón Benet Parrot

Aarón Benet Parrot

Sant Antoni

El instituto Isidor Macabich gana la tercera edición del campeonato júnior de Arroz de Matanzas, celebrado este viernes, 6 de febrero, en la plaza s’Era d’en Manyà de Sant Antoni, en el marco de las fiestas patronales del municipio. Con este triunfo, los alumnos de grado básico de Cocina y con necesidades especiales del centro educativo de Ibiza toman el relevo en lo más alto del podio a los escolares del colegio Santa Agnès, ganador de la edición de 2025, y se hacen con el primer premio, valorado en 750 euros.

Antes de la deliberación del jurado, cuando aún se estaba elaborando este manjar característico de la cocina ibicenca, una de las encargadas del arroz de matanzas del Isidor Macabich y profesora de cocina, Patricia Prats, explicaba que «no es un plato tan complicado como, por ejemplo, el sofrit pagés, pero necesita mucho cariño».

"Es un plato muy interesante"

«Es un plato muy interesante, pero es difícil determinar cuál es mejor o peor, ya que en cada casa lo preparan de una manera diferente, aunque respetando unos mínimos en la receta. El 95% de quienes cocinamos arroz de matanzas le ponemos prácticamente lo mismo», añade.

En segundo lugar quedó el colegio Can Bonet, que obtiene un premio valorado en 500 euros, mientras que el colegio Can Coix, de Sant Antoni, cierra el podio y obtiene una recompensa de 250 euros.

Noticias relacionadas y más

Lo recaudado irá destinado a financiar los viajes de fin de curso de los alumnos de los centros educativos vencedores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  5. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  6. Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Podemos niega que quisiera eliminar el fútbol en los colegios de Ibiza y pide "menos manipulación"

Podemos niega que quisiera eliminar el fútbol en los colegios de Ibiza y pide "menos manipulación"

El cariño, ingrediente clave del mejor arroz de matanzas

El cariño, ingrediente clave del mejor arroz de matanzas

El Ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días

El Ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días

Pagaron 4.500 euros por montarse en una patera peligrosa rumbo a Ibiza: el patrón se enfrenta a cinco años de prisión

Ibiza se lanza al Carnaval con chirigotas, Stitch y ritmo brasileño en la gran Rúa

Ibiza se lanza al Carnaval con chirigotas, Stitch y ritmo brasileño en la gran Rúa

Encuentran una perrita perdida en Ibiza y buscan a su familia: "La he cogido antes de que la atropellaran"

Encuentran una perrita perdida en Ibiza y buscan a su familia: "La he cogido antes de que la atropellaran"

Mariano Juan anima a los propietarios de suelo en Ibiza a mover ficha: "Si quieren un desarrollo rápido, ahora es el momento”

Mariano Juan anima a los propietarios de suelo en Ibiza a mover ficha: "Si quieren un desarrollo rápido, ahora es el momento”

El PSOE critica que el Consell de Ibiza atraviesa "su peor crisis institucional" por el caso 'La Vida Islados'

El PSOE critica que el Consell de Ibiza atraviesa "su peor crisis institucional" por el caso 'La Vida Islados'
Tracking Pixel Contents