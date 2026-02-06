El campeonato júnior de Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene ganadores

El instituto Isidor Macabich gana la tercera edición del campeonato júnior de Arroz de Matanzas, celebrado este viernes, 6 de febrero, en la plaza s’Era d’en Manyà de Sant Antoni, en el marco de las fiestas patronales del municipio. Con este triunfo, los alumnos de grado básico de Cocina y con necesidades especiales del centro educativo de Ibiza toman el relevo en lo más alto del podio a los escolares del colegio Santa Agnès, ganador de la edición de 2025, y se hacen con el primer premio, valorado en 750 euros.

Antes de la deliberación del jurado, cuando aún se estaba elaborando este manjar característico de la cocina ibicenca, una de las encargadas del arroz de matanzas del Isidor Macabich y profesora de cocina, Patricia Prats, explicaba que «no es un plato tan complicado como, por ejemplo, el sofrit pagés, pero necesita mucho cariño».

"Es un plato muy interesante"

«Es un plato muy interesante, pero es difícil determinar cuál es mejor o peor, ya que en cada casa lo preparan de una manera diferente, aunque respetando unos mínimos en la receta. El 95% de quienes cocinamos arroz de matanzas le ponemos prácticamente lo mismo», añade.

En segundo lugar quedó el colegio Can Bonet, que obtiene un premio valorado en 500 euros, mientras que el colegio Can Coix, de Sant Antoni, cierra el podio y obtiene una recompensa de 250 euros.

Lo recaudado irá destinado a financiar los viajes de fin de curso de los alumnos de los centros educativos vencedores.