Los conductores de Ibiza lo estaban esperando: salida directa al primer cinturón desde esta calle

El Ayuntamiento de Ibiza está ejecutando una reordenación de la calle Aubarca para convertirla en una vía de doble sentido e incorporar un nuevo carril de salida hacia el tramo municipal del primer cinturón de ronda EI-10 (avinguda de la Pau), entre las rotondas de Can Misses y ses Figueretes.

Según explica el Consistorio, la actuación busca mejorar la movilidad y redistribuir el tráfico en los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó, abriendo una alternativa de conexión que permita desviar vehículos y aliviar la congestión que se produce actualmente en la calle es Cubells y en la rotonda de Can Misses, especialmente a las horas de entrada y salida de los colegios de la zona. La nueva salida, añade el Ayuntamiento, contribuirá también a agilizar la circulación, reducir tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial.

Reasfaltado de la calle Aubarca / Ayuntamiento de Ibiza

En el tramo de Aubarca situado por encima de la calle es Cubells, el proyecto prevé cambios en la configuración: el aparcamiento se reorganizará en espiga para facilitar maniobras y evitar que los coches invadan las aceras. Además, se contempla la creación de una minirrotonda en la parte superior del tramo para permitir el cambio de sentido de forma más segura.

La intervención incluye también una línea de aparcamiento central con un doble objetivo: ganar plazas y, al mismo tiempo, delimitar carriles "adecuados pero no excesivamente anchos" para que la anchura no favorezca la doble fila, un problema recurrente en esta zona, según el Ayuntamiento.

Los trabajos incorporan el reasfaltado de la calle, dentro del plan municipal de reasfaltados y con financiación del Plan 5 del Consell Insular d’Eivissa, con el objetivo de mejorar el firme y preparar la vía para su nuevo papel dentro de la red viaria de la ciudad.