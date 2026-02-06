Alsa inicia la selección de 80 conductores tras el plácet de la Justicia a la nueva contrata de buses de Ibiza

El visto bueno definitivo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a la adjudicación, por parte del Consell de Ibiza, a la UTE Alsa–Voramar el Gaucho del nuevo contrato de transporte público regular de viajeros en autobús ha reactivado los planes de esta unión temporal de empresas tanto para incorporar a su flota 99 vehículos nuevos, la mayoría de los cuales llegarán de aquí al mes de abril, como para seleccionar a 80 nuevos conductores y, sobre todo, encontrarles alojamiento, según ha podido saber este diario de fuentes de la adjudicataria. El plácet de la Justicia, tras estudiar los dos recursos presentados por dos empresas que quedaron al margen de la adjudicación, se emitió el pasado viernes, el primero, y este miércoles, el segundo, según especifican desde la UTE.

Después de que el Tribunal de Recursos Contractuales haya desestimado ambos recursos y haya dado la razón al Consell, la institución insular “tiene que acabar de elaborar la documentación del contrato y presentarlo a la empresa para su firma, momento desde el que se inicia el periodo de puesta en marcha” de la contrata, explican desde la unión temporal de empresas. Estiman que esa documentación estará finiquitada en el plazo de entre un mes y mes y medio.

En pruebas

Tras la posterior firma entre el Consell y la UTE se abrirá el plazo para hacer efectiva la renovación completa de la flota contemplada en la contrata, así como de los sistemas de venta y validación, es decir, “del sistema de las máquinas de venta de los tiques”, apuntan desde la empresa, que asegura que ya dispone de todos los equipos y que, incluso, ya los está probando.

Tienen “entre siete y diez meses para acabar de introducir toda la flota” renovada, si bien afirman desde la UTE que ese proceso “acabará antes”

En cuanto a los autobuses, tienen “entre siete y diez meses para acabar de introducir toda la flota” renovada, si bien afirman desde la UTE que ese proceso “acabará antes”. De hecho, ya hay una parte, unos 14 vehículos eléctricos, aparcados en las instalaciones de Alsa. El resto está encargado. La concesionaria calcula que la mayoría estará aquí durante este mes de febrero y que el resto irá desembarcado en la isla “entre marzo y abril”. No obstante, hay una parte cuya llegada posiblemente “se retrase” hasta junio, “pues los procesos de fabricación de los autobuses son largos. Tardan entre nueve y doce meses en fabricar cada autobús”.

A los 14 nuevos vehículos que ya esperan en Ibiza, todos eléctricos, hay que sumar 85 más. Una vez se complete la flota, esta tendrá 63 autobuses eléctricos. El resto serán diésel (33 “de última generación”, destacan desde la adjudicataria) e híbridos (3).

Más chóferes

La actual plantilla de Alsa–Voramar el Gaucho no es suficiente para conducir todos esos nuevos autobuses. La UTE calcula que necesitará unos 80 chóferes más, para lo cual tienen ya abierto un proceso de selección de personal “a nivel nacional”. Ya ha hecho una preselección de candidatos que tienen que venir a la isla para aprender el funcionamiento del nuevo sistema y de las líneas.

Pero eso, advierten, no es lo más difícil. Lo más complicado, el verdadero problema, es hallar alojamiento para todos ellos, “una locura”. Para solucionar ese entuerto están haciendo lo mismo que otras empresas: alquilar viviendas a particulares para ofrecérselas a los nuevos empleados. La mayoría acepta la propuesta porque no encuentran absolutamente nada por su propia cuenta. Una parte del coste la asume la UTE y la otra parte (a un precio muy por debajo del mercado) la pagan los trabajadores.

Dada la envergadura de la plantilla que esperan contratar, la concesionaria incluso ha tanteado el alquiler de un par de bloques de viviendas, pero de momento lo ha descartado porque la operación resulta casi más compleja que alquilar, uno a uno, los pisos necesarios.

Sobre este procedimiento, admiten desde la UTE que las empresas están expulsando del mercado del alquiler a los particulares, dado que cualquier propietario ya prefiere alquilar su inmueble a una compañía antes que a un particular para garantizar de esa manera su pago y el estado del inmueble.