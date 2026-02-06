Un acusado de violar a una mujer en una villa de Ibiza consigna 100.000 euros en concepto de indemnización antes del juicio

La Audiencia Provincial acoge este lunes a las 9.30 horas de la mañana la vista previa del juicio a un hombre acusado de violar a una mujer en una villa de Ibiza.

Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2023, sobre las dos y media de la tarde, según se lee en el escrito de la Fiscalía. El hombre, nacido en Líbano y de 42 años, se encontraba en la mansión que había alquilado para sus vacaciones en Sant Josep, donde también se encontraba la víctima. "Se aproximó a la habitación de donde estaba ella, metiéndose en su cama y se colocó encima suya, comenzando a penetrarla vaginalmente", indica el texto, que señala que la mujer no pudo "reaccionar con rapidez" debido al "estado de shock" que le provocó la violación.

El encausado fue detenido al día siguiente de los hechos y permaneció en la cárcel cinco días, hasta el 10 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza acordó su libertad provisional, tras pagar una fianza de 40.000 euros.

Antes del juicio, el acusado ha consignado en el juzgado 100.000 euros "en concepto de indemnización para la víctima, por los daños morales derivados de estos hechos", apunta el escrito, que señala que esta "reparación del daño" es una "atenuante muy cualificada".

La Fiscalía solicita para el hombre una pena de dos años de prisión y la prohibición de acercarse a menos de mil metros de la víctima "ya sea a su persiona, domicilio, lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, o a cualquier otro lugar en que se encuentren, por un periodo de cinco años". También la prohibición de comunicarse con ella "de manera directa o indirecta" por cualquier medio "verbal, escrito, telefónico, mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales ni por cualquier otro medio que en la actualidad permitan las comunicaciones telemáticas".