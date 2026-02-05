La villa turística de Ibiza que da cobijo a artistas de medio mundo

Cada año por estas fechas Las Cicadas se convierte en un refugio para artistas de todas las nacionalidades, que inundan con su creatividad todos los rincones de esta villa vacacional ubicada a pocos minutos de Santa Gertrudis. Fueron los gestores de este complejo rural con una casa payesa rehabilitada; Tavis Buschman, Nora Bullerjahn y Sarah Suco Torres; los que en 2024 decidieron montar allí un residencia de invierno para ofrecer alojamiento y espacio de trabajo a creadores.

La cuarta edición arrancó el pasado 12 de enero con algunas novedades. La más importante, anuncia Suco, es que se ha sumado al proyecto como «patrocinador privado» Corinthian Contemporary Art Partnership (CCAP), una asociación que apoya el talento artístico emergente creada por un inversor con más de 35 años de experiencia en los mercados financieros llamado Charles Bromley. Gracias a su apoyo, este año Las Cicadas cuenta con más autores que nunca, nueve en total. Tres de ellos se alojan en Sant Rafel, en la sede de CCAP, y los otros seis están en la finca de Santa Gertrudis.

Como en 2025, CAN Art Fair Ibiza colabora con el proyecto a través del Premio de Adquisición y Residencia. En junio de 2025, Las Cicadas eligió a los galardonados entre los artistas participantes en la cita promovida por Sergio Sancho: Jamie Bragg y Rob Tucker. Este último, originario de Nueva Zelanda, es uno de los nueve creadores que forman parte de esta edición, junto a Louis Appleby (Reino Unido), Charles Burnex (Francia), Georgia Dymock (Reino Unido), Lena Marie Emrich (Alemania), Natalya Gudovich (Rusia), Tom Krol (Alemania), Olivia Maria Rus (Suecia) y Apolonia Sokol (Francia), que es la única que todavía no está en Ibiza.

Sarah Suco Torres / JA RIERA

La mayoría de estos artistas, que rondan entre los 42 y los 22 años, han sido seleccionados a través de una convocatoria pública, a la que «se han presentado unas 300 solicitudes», apunta Suco.

Aunque la voluntad de los impulsores de esta iniciativa es abrir sus puertas también a autores ibicencos, este año todavía no ha sido posible. «Mi sueño sería que algún artista de la isla viniera a trabajar en nuestras instalaciones, pero, de momento, ninguno se ha interesado», asegura Suco.

Invitadas especiales

No obstante, este año Las Cicadas cuenta con dos invitadas especiales que, aunque no son ibicencas, sí residen en las Pitiusas. Una de ellas es Maija Carr, una diseñadora textil finlandesa-británica que hace tapices empleando elementos naturales del paisaje isleño y que estos días está trabajando en uno de los dos estudios con los que cuenta la villa de Santa Gertrudis.

La segunda invitada es Kathryn García, una norteamericana nacida en Los Ángeles que lleva un año viviendo en la isla y que esta edición se ha sumado al proyecto de Las Cicadas exhibiendo en el patio de la finca dos pirámides de acero inoxidable a modo de «templos de transformación».

«En cada edición intentamos mejorar, aumentando el presupuesto y la calidad de la residencia y ampliando el número de cenas que organizamos para conectar a los artistas residentes con la comunidad local», señala Suco.

Para esta joven belga, que ha trabajado como artist liaison con galerías de arte de primer nivel de Bruselas, Nueva York y París, la residencia es una oportunidad única para que «los artistas salgan de su zona de confort y experimenten» dejándose inspirar también por el entorno.

Los huéspedes de Las Cicadas cuentan en esta edición con seis semanas, una más que el año pasado, para desarrollar sus propuestas. En el caso de Tucker, su estancia será más breve. «Llegué a Ibiza este martes porque tenía una exposición individual en París», explica este pintor neozelandés cuya temática preferida son los bodegones y el paisaje. Aunque todavía no le ha dado tiempo a ponerse manos a la obra, ya tiene una idea de lo que quiere hacer en los próximos días: «Acuarelas del paisaje ibicenco».

La naturaleza de Ibiza también está siendo una fuente importante de inspiración para las obras de Louis Appleby, que mezcla en sus cuadros paisajes, de fondo, y objetos en primer plano, creados con acrílico sobre madera.

En el mismo estudio en el que pinta este artista de Reino Unido, están trabajando otros tres creadores. Uno de ellos es Tom Krol, que, de todos los residentes, es el que más conoce Ibiza. «He estado un par de veces porque mi pareja creció aquí. En 2020 visité la isla e hice una exposición en Sant Joan. En 2021 volví y conocí a Sarah Suco y por eso me animé a participar en esta convocatoria», explica, mientras muestra sus obras conceptuales. «Algunos de estos trabajos los expondré próximamente en Amberes», apunta.

En el espacio contiguo está Georgia Dymock, que tiene ante sí un cuadro figurativo en el que las protagonistas son sirenas y que está inspirado en una escultura en relieve que muestra en su móvil. «Como base empleo imágenes digitales y luego pinto con óleo sobre ellas», detalla.

Muy cerca, en otra de las habitaciones del estudio, se pueden contemplar las obras de Natalya Gudovich, una artista rusa que vive y trabaja en Carrara (Italia), la capital mundial del mármol. De este material son las esculturas que crea habitualmente, aunque en Ibiza se está centrando en su faceta como pintora. Dos estatuas de mármol, una de una diosa y otra de un emperador, pintadas con óleo y pan de oro, protagonizan el díptico ‘Nuptiae Albae’, que exhibe en una de las paredes. Sus estudios de alquimia, explica, le han influido en su trabajo, que estos días también se está viendo influenciando por sus paseos por Sant Rafel, donde se está alojando. De allí son los perros y las pitreres que está pintando ahora.

Charles Burnex, el más joven de los residentes, cuenta con un espacio propio, donde se dedica a dibujar empleando pastel al óleo, tinta china y acrílico y haciendo uso, en ocasiones, del aerógrafo. «Empecé mi carrera haciendo grafitis», comenta el creador parisino, que forma parte de la nómina de artistas que han pasado por la Galería También de Santa Gertrudis.

Escultura y animación

Aunque la pintura y el dibujo son las disciplinas que este año predominan, también hay espacio para otros medios de expresión en el segundo estudio de Las Cicadas. Allí vive Lena Marie Emrich mientras crea esculturas abstractas con el plástico de las hamacas que empleó en una instalación que exhibió el verano pasado en un safareig de Santa Agnès, como parte del proyecto cultural SAFA, impulsado por Iva Fischer Cvjetković. Emrich cuenta que además de escultora y artista conceptual es escenógrafa.

Su compañera de estudio, Olivia Maria Rus, es cineasta y artista visual. En el proyecto que está desarrollando en Las Cicadas va a mezclar las dos disciplinas. Es lo que explica señalando los dibujos con pastel que ha hecho inspirándose en los paisajes montañosos de Kurdistán, región de Asia Menor que visitó en 2025. Esas obras, dice, formarán parte de una animación. Su proyecto no acabará aquí, está deseando que el tiempo cambie, para pasear por «la naturaleza ibicenca» y luego retratarla.

Antes de que la residencia finalice el próximo 23 de febrero, Las Cicadas, explica Suco, organizarán «un open studio con invitación» en el que los nueve artistas de esta cuarta edición presentarán sus proyectos. Se celebrará el próximo día 21. Hasta entonces, cualquiera que desee visitar la residencia artística puede hacerlo solicitando cita a través del correo art@lascicadas.com.