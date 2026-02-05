Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas varaderoRegulación de vehículosPlanes fin de semanaEl tiempo en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Viajeros de un tiempo perdido

Viajeros de un tiempo perdido | VICENT MARÍ

Viajeros de un tiempo perdido | VICENT MARÍ

El Fons Pitiús de Cooperació organizó un evento en defensa de los derechos humanos que incluyó una divertida visita teatralizada a la Torre de sa Sal Rossa. El vigilante Nicolau (interpretado por Miguel Vingut) explica a su mujer, Antònia, (Esperança Llorens) algunos detalles acerca del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents