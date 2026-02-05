Inmobiliaria
A la venta una amplia casa unifamiliar en pleno centro de Ibiza: este es su precio
La propiedad, construida en 1960, cuenta con una superficie total de 184 metros cuadrados
El portal inmobilario Idealista incorpora una vivienda unifamiliar en pleno centro de Ibiza. Se trata de una casa situada en la Via Romana, que se oferta por 720.000 euros, según un anuncio publicado en Idealista.
La propiedad, construida en 1960, cuenta con una superficie total de 184 metros cuadrados, de los cuales 90 son habitables, y dispone de cuatro habitaciones y dos baños. Uno de sus principales atractivos es su amplia terraza de 94 metros cuadrados, un espacio exterior poco habitual en pleno centro urbano.
La vivienda se encuentra a cinco minutos a pie de Vara de Rey y del puerto de Ibiza, y muy próxima a instituciones como el Consell de Ibiza, además de restaurantes, comercios y el hospital.
En buen estado
Según el anuncio, el inmueble se encuentra en buen estado y destaca por su distribución funcional y luminosa, con un aprovechamiento eficiente del espacio, destaca el anunio. Ubicada en una parcela de 184 metros cuadrados, la casa se presenta como una oportunidad poco frecuente en una zona céntrica donde predominan los pisos y la oferta de viviendas unifamiliares es limitada.
El anuncio subraya la combinación de ubicación, espacio exterior y número de dormitorios como los principales valores de esta propiedad, en un contexto de precios elevados y escasa oferta de casas independientes en el casco urbano de Ibiza.
