El tiempo en Ibiza y Formentera: olas de hasta diez metros y rachas de 80 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica un fin de semana con tiempo cambiante en Ibiza y Formentera. Tras un jueves todavía condicionado por el viento y la mala mar con la borrasca 'Leonardo', el viernes y el sábado se espera una clara mejoría, mientras que el domingo volverá la inestabilidad, con lluvias generalizadas.

A lo largo de la mañana de este jueves habrá intervalos nubosos, con una probabilidad de lluvia del 55 %, que irá disminuyendo a partir del mediodía. Las temperaturas se oscilarán entre los 13 y 17 grados, mientras que el viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que podrán alcanzar los 80 km/h. La Aemet ha activado un aviso amarillo por fenómenos costeros durante la mañana, por olas de tres a cuatro metros, especialmente en el sur de Formentera, y otro aviso naranja desde las 12 hasta las 23.59 horas, cuando se espera viento del suroeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y oleaje de entre cuatro y seis metros, con olas máximas que podrían alcanzar los ocho a 10 metros, por lo que se recomienda extremar la precaución en las zonas de costa orientadas al suroeste.

Fin de semana

El viernes arrancará con cielos despejados o poco nubosos durante toda la jornada y una probabilidad de precipitación prácticamente nula. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 13 grados y máximas de 16, y el viento soplará flojo a moderado de componente oeste y suroeste. No obstante, Aemet mantiene activo un aviso amarillo por fenómenos costeros durante la madrugada, hasta las 5.59 horas, con olas de hasta tres metros del suroeste.

El sábado continuará el tiempo estable, con cielos mayoritariamente despejados, temperaturas similares -entre 10 y 16 grados- y viento moderado de componente oeste. A lo largo del día seguirá activo un aviso amarillo por mala mar, con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

La situación cambiará de forma notable el domingo, cuando regresarán las lluvias, con una probabilidad de precipitación que alcanzará entre el 90 y el 95 %. El cielo estará muy nuboso y se esperan chubascos a lo largo del día. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con máximas en torno a los 16 grados, y el viento continuará soplando del oeste.

Más frío

Las temperaturas máximas registradas este miércoles en las islas se situaron por debajo de lo habitual para esta época del año, según ha informado Aemet Baleares. Los valores descendieron de media 1,6 grados respecto a la jornada anterior y quedaron 0,6 grados por debajo de lo normal, con máximas que en las Pitiusas oscilaron mayoritariamente entre los 14 y 16 grados. Respecto a las precipitaciones que ha dejado la borrasca 'Leonardo', la jornada del miércoles no registró una gran acumulación de agua, tal sólo un litro de máxima.