Cine

El Teatro España proyecta el corto ibicenco 'Adossat' dentro del Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza

El cortometraje aborda la crisis de la vivienda con "humor y crítica social"

Cartel del corto.

Cartel del corto. / DI

Redacción Digital

Ibiza

El Teatro España de Santa Eulària acoge la proyección de cortos seleccionados en la sección Focus Balear del Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza (IBZCF), que se celebra del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Entre las obras destacadas figura 'Adossat', un cortometraje del director ibicenco Ramon Mayol que se adentra en la emergencia habitacional. La cita será el próximo 24 de febrero a las 18 horas,

Rodado en catalán y producido por Eivisual Productora, 'Adossat' ha sido ya seleccionado en cinco festivales internacionales, donde ha obtenido un premio y una mención honorífica, lo que "confirma la buena acogida de una propuesta que combina humor inteligente y crítica social sin perder profundidad", según explican desde la productora Eivissual en una nota. El reparto está encabezado por Carol Brest, Nuria Santos Torres, Olivia Gajetzki y Luis Ávila, con Manolo Matoses al frente de la dirección de fotografía y edición y una música original de Mon&MarCel que "acompaña el tono emocional del relato".

La historia

La historia sigue a Isadora y Micaela, una pareja "atrapada en la espiral de precios imposibles y expectativas inmobiliarias delirantes, una realidad reconocible para muchos residentes en Ibiza". El guion combina "ternura, ironía y un ritmo muy bien medido para llevar al espectador desde la cotidianidad más reconocible hasta un giro final tan inesperado como brillante", añaden desde la productora. "La revelación de la 'zona tranquila' y los veïns que no donaran cap problema es un golpe maestro: una sátira fina que denuncia la mercantilización del territorio y la pérdida de acceso a la vivienda sin caer en el panfleto".

Noticias relacionadas y más

La dirección apuesta por "una estética limpia y cercana, en la que el paisaje ibicenco y su transformación actúan como un personaje más". El contraste entre la belleza rural y la presión inmobiliaria, apuntan, "se subraya con un humor que no ridiculiza a las protagonistas, sino al sistema que las empuja a situaciones absurdas". Las interpretaciones, valoran, "sostienen con naturalidad el tono tragicómico y devuelven rostro, voz y emoción a un conflicto que a menudo se despersonaliza".

