Sanidad: El 'síndrome de patera' llega cada vez más a Ibiza y Formentera

"Estamos viendo como en el último año la llegada de pateras a las costas, sobre todo de Formentera, ya es una noticia semanal. Por tanto, también va a ser un perfil de paciente que vamos a tener que atender", ha comentado la doctora Olga López Berástegui en su ponencia con motivo de la III Jornada de uso responsable de antibióticos, 'Manejo clínico: ¿Qué hacemos en nuestra área de salud?'.

En esta ponencia ha tratado entre otros muchos temas, la prevalencia de especies de mosquitos no endémicas de la isla, los viajes con fines comerciales a zonas tropicales y un fenómeno que adquiere mayor importancia en años recientes: el 'Síndrome de patera'.

La doctora López Berástegui se ha referido a las investigaciones llevadas a cabo por los profesionales sanitarios en las Islas Canarias en este ámbito, pero advierte que es una problemática que ha llegado a las costas mediterráneas también.

'Síndrome de Patera'

Un estudio, publicado en la Revista Clínica Española en el 2024 del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, 'El síndrome de patera. Definición, epidemiología y tipos', dirigido por la doctora Elena Pisos Álamo, expone que: "La mayor parte de los inmigrantes irregulares que acceden por vía marítima presentan problemas de salud que pueden ser resueltos de forma ambulatoria. Sin embargo, un porcentaje pequeño, aunque relevante desde el punto de vista numérico, requieren ingreso hospitalario, lo que denominamos 'Síndrome de patera'", introduce el estudio.

En su ponencia, la doctora introduce el 'Síndrome de patera' como un concepto con el que los profesionales sanitarios "se tienen que empezar a familiarizar". El síndrome agudo de patera, explica la doctora, es un "cuadro de deshidratación, hipotermia, rabdomiólisis" que presentan los migrantes, además de la afectación en la piel, que han podido observar los profesionales, como el 'síndrome de pie patera'. "Son unas lesiones que van mal, hasta un 50% termina realizando un desviamiento quirúrgico", dice la doctora, que concluye animando a los asistentes a "estudiar" al respecto.