La ‘Setmana del Mar’ vuelve a acercar el mar a los escolares de Ibiza

La ‘Setmana del Mar’ da el pistoletazo de salida a su trigésima primera edición. El emblemático proyecto de educación ambiental, navegación y acercamiento al medio marino, impulsado por el Club Nàutic de Sant Antoni (CNSA), arranca una nueva edición con la presencia de aproximadamente una veintena de chicos y chicas del colegio Santíssima Trinitat.

Precisamente, los alumnos del centro educativo portmanyí son unos de los grandes protagonistas del evento, celebrado este jueves, 5 de febrero. Una vez que el director deportivo del CNSA y conductor de la jornada, Enrique Mas, micrófono en mano, da la bienvenida a los pequeños asistentes y a las autoridades presentes que han posibilitado la celebración de esta edición, los jóvenes estudiantes aprovechan el turno de preguntas para formular algunas de sus inquietudes.

Ronda de preguntas de los estudiantes del Santíssima Trinitat a organizadores y colaboradores. / Toni Escobar

Las preguntas, que cada uno lleva apuntadas en un papel, sirven para poner a prueba a los organizadores y colaboradores de la iniciativa. «¿Cuál es el proyecto deportivo más importante que has realizado?» o «¿Está vinculado con algún deporte acuático?», pregunta, sin pelos en la lengua, un niño al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni, Daniel Sánchez, quien responde: «Es difícil de contestar, pero la reforma de las gradas del campo de fútbol de la SD Portmany, tras los desprendimientos de parte de la estructura que causaron daños a un joven por el impacto de una piedra, es una actuación bastante importante y que se va a terminar arreglando. Al final, es un club que tiene unas 400 fichas. En cuanto al deporte marino, no tenemos complicaciones: hemos incrementado la inversión en este ámbito y estamos abiertos a sugerencias y a seguir mejorando».

Mas aprovecha el momento para recordarle, en tono amigable, al edil que «aún está pendiente la renovación del contrato de colaboración».

Aunque se trata de un evento centrado en el deporte marino, los pequeños aprovechan la ocasión para preguntar sobre otros temas de actualidad, como el reciente anuncio del Gobierno central sobre la prohibición del uso de las redes sociales por parte de menores de 16 años. «¿Qué opinas sobre esta decisión?», pregunta Ela, alumna del Santíssima Trinitat, a Juan Álvarez, delegado territorial de Educación de Ibiza y Formentera, quien responde: «Para mí es una responsabilidad de los padres y madres. Aún sois demasiado pequeños, pero debéis saber que se pierde mucho tiempo, y de forma inútil, utilizando los teléfonos móviles».

Los pequeños, muy participativos en la jornada. / Toni Escobar

Por otro lado, Flavia, compañera de clase de Ela y regatista de Optimist en el CNSA, pregunta con actitud decidida al director de CaixaBank —uno de los colaboradores del proyecto—, Antoni Palau, si se podría invertir más con el fin de financiar un mayor número de actividades náuticas en Ibiza, a lo que Palau responde: «Llevamos muchos años participando en este proyecto y queremos seguir haciéndolo durante mucho tiempo más».

Tras la respuesta de Palau, Mas bromea: «A Flavia lo que le gustaría es conseguir un patrocinador», lo que provoca las risas del público.

A la jornada también acude la consellera insular de Juventud de Ibiza, Marilina Ribas, quien explica que «es muy importante conocer, querer y aproximarse a nuestro medio marino», y añade: «Para cuidar bien algo, hay que conocerlo previamente».

Al margen de los alumnos del Santíssima Trinitat, Mas, Sánchez, Álvarez, Palau y Ribas, acuden el gerente de Eroski, Antonio Moya; la responsable institucional de Eroski, Joana Manresa; la responsable de Comunicación Corporativa de Vibra Hotels, Susana Gómez-Sellés, y la Product Line de Baleària, Nuria de la Torre.

Novedades edición XXXI

Como gran novedad de este año, destaca la sustitución de las jornadas ‘Un día a la mar’ —destinadas a compensar a los escolares que presentaban un trabajo pero no lograban clasificarse entre los diez primeros— por las jornadas ‘Un día a Formentera’, con una excursión a la pitiusa menor.

Otro de los rasgos diferenciales de esta edición es el notable incremento de participantes con respecto al año pasado. Así, la actividad recibirá a un total de 238 escolares de quinto de Primaria, procedentes de colegios de toda la isla, lo que supone un 20 % más que el año anterior, cuando participaron 199 alumnos. Conviene recordar que este año ya han disfrutado de la ‘Setmana de la mar’ los alumnos de los colegios S’Olivera (Puig d’en Valls) y Balansat (Sant Miquel).