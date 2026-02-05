Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Retraso en las obras para convertir Sa Peixateria en centro cultural polivalente

El pasado 28 de enero la empresa Construcciones y Mejoras Sa Torre solicitó una prórroga para completar la reforma del edificio

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia que será la concejalía de Participación Ciudadana la que gestionará el espacio

Visita el pasado mes de septiembre a las obras en Sa Peixateria.

Visita el pasado mes de septiembre a las obras en Sa Peixateria. / Juan Antonio Riera

Maite Alvite

Maite Alvite

Ibiza

El centro cultural polivalente de Sa Peixateria, en el barrio de la Marina, no estará listo en el plazo previsto. El Ayuntamiento de Ibiza, que el pasado septiembre adelantó que las obras de rehabilitación y reforma del inmueble estarían finalizadas a principios de este año, ha informado este jueves de que el pasado 28 de enero la empresa adjudicataria, Construcciones y Mejoras Sa Torre SL, solicitó una prórroga para completar los trabajos. A la pregunta de este diario sobre cuándo se prevé ahora que acabe el proyecto, el Consistorio ha contestado que "está valorando el nuevo plazo que podrá concederse a la constructora para acabar las obras", sin especificar los motivos que han generado este retraso.

La remodelación de Sa Peixateria, que supone una inversión de 1.800.000 euros, arrancó en torno al mes de mayo de 2025 y, en principio, tenía un plazo de ejecución de nueve meses.

Una recreación de cómo quedará Sa Peixateria después de la reforma.

Una recreación de cómo quedará Sa Peixateria después de la reforma. / AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Por otro lado, el Consistorio ha anunciado que este centro, aunque albergará actividades culturales como exposiciones, conciertos y espectáculos de danza, no lo gestionará la concejalía de Cultura, sino la de Participación Ciudadana. Así se lo adelantó la administración municipal a la Asociación de Vecinos y Vecinas de la Marina en una reunión celebrada el pasado 16 de enero a la que asistieron el responsable de esta área, Francisco Torres, también edil de Fiestas y Barrios, y el concejal de Comercio y Mercados, Álex Minchiotti. Tanto ellos como el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, explicaron a la entidad vecinal que "el objetivo principal de este equipamiento municipal es dar vida al barrio y contribuir a su dinamización social y cultural".

Un espacio abierto a muchas disciplinas

Como se expresó en ese encuentro, el Ayuntamiento considera que "el alma de Sa Peixateria no puede limitarse a una sola disciplina, sino que debe ser un espacio capaz de aglutinar diversas inquietudes". Por ese motivo, explica el Consistorio, "la gestión de este centro polivalente financiado con fondos de Capitalidad irá a cargo de la concejalía de Participación Ciudadana, con la voluntad de que sea un espacio abierto, inclusivo y accesible para todos, especialmente teniendo en cuenta la falta de espacios polivalentes en la capital ibicenca".

Entre los múltiples usos que tendrá este edificio, que dispone en su interior de un espacio de 400 metros cuadrados completamente diáfano, se contempla el de acoger bodas, según recoge la nueva Ordenanza reguladora del servicio de celebración de matrimonios civiles que se aprobó inicialmente en junio del año pasado.

