El Govern prepara la creación de vales descuento para los restaurantes de Baleares siguiendo el ejemplo del comercio

El Govern balear pretende crear vales descuento para las personas que acudan a un establecimiento de restauración de las islas, siguiendo el ejemplo de la iniciativa ya existente para el comercio, según ha confirmado el presidente de la patronal del sector vinculada a CAEB, Juan Miguel Ferrer. La idea, que ha partido del conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, se encuentra en una fase inicial de su diseño, según reconoce Ferrer, pero este mismo mes de febrero está previsto un nuevo encuentro para avanzar en esta materia.

El presidente de Restauración-CAEB pone en valor la predisposición del Govern de Marga Prohens de ayudar a un sector que en estos momentos «está viviendo una crisis de resultados», una vez se da por agotado el ‘efecto botella de champagne’ que nació tras la pandemia y que supuso un fuerte aumento del consumo en bares y restaurantes.

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

Características iniciales

Juan Miguel Ferrer destaca que en los contactos que se iniciaron a finales del pasado año para la puesta en marcha de esta iniciativa han permitido hablar de la creación de esta campaña de bonos con descuento para acudir a establecimientos de restauración, aunque todavía no se ha fijado la 'letra pequeña', que se debe de ir acordando durante próximas reuniones y que, según reconoce el presidente de Restauración-CAEB, va a depender en buena medida de las propuestas que el propio sector vaya diseñando.

En cualquier caso, el planteamiento inicial que la Conselleria ha puesto sobre la mesa es el de favorecer principalmente a las pequeñas empresas y autónomos del sector, siguiendo el ejemplo de los bonos de comercio, que favorecen las compras en las tiendas tradicionales y no en las grandes superficies.

Igualmente, lo que se busca es que la campaña de vales descuento se desarrolle durante la temporada baja, y esté destinada lógicamente a los negocios que permanecen abiertos durante los 12 meses del año, al considerar que no tiene demasiado sentido impulsar la actividad en aquellos que están operativos en las zonas turísticas y que se nutren de los visitantes durante las fechas de máxima actividad.

Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa / B. Ramón

De este modo, se ha apuntado igualmente la posibilidad de favorecer especialmente a los establecimientos situados en los barrios y zonas con menor afluencia de clientes, y aquellos en los que se prime la oferta de producto local.

Objetivo para este año

Juan Miguel Ferrer indica que se ha creado una mesa de trabajo en la que se busca determinar el diseño definitivo de esta campaña, y que el objetivo es que las características de esta campaña queden definidas a lo largo del presente año, algo que "va a ser una responsabilidad que va a recaer especialmente sobre el sector y hemos de ser capaces de darle forma".

Un aspecto que se pone en valor desde el sector es que el conseller de Empresa haya fijado como prioridad el favorecer a los autónomos y a las pequeñas empresas, coincidiendo en un momento en el que el consumo en el sector comienza a registrar señales de debilitamiento.

La iniciativa busca ayudar principalmente a autónomos y pequeñas empresas / B. Arzayus

En este sentido, hay que recordar que tanto el propio Ferrer como desde las patronales del comercio llevan meses advirtiendo que la clientela local sufre un proceso de empobrecimiento ante la dificultad de hacer frente al fuerte aumento del coste de la vida en las islas, con el encarecimiento del acceso a la vivienda como el ejemplo más claro. Por ello, este representante empresarial aplaude la ayuda de la Conselleria para dinamizar la economía.

Hay que tener en cuenta que el reparto de bonos que durante los últimos años se ha desarrollado para disfrutar de descuentos en el comercio ha dado buenos resultados, según valoran las patronales de este sector, y ya se ha confirmado que va a tener continuidad durante este año, previsiblemente en torno a mayo, y para el que se van a dedicar alrededor de un millón de euros desde la conselleria de Empresa.