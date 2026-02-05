Los 'rent a car' de Ibiza aplauden que la restricción de entrada de vehículos permite poner orden en su sector

La restricción de entrada a los vehículos de fuera se recibió con incertidumbre por las compañías de rent a car en 2025, en una primera temporada de aplicación que se consideraba como año de prueba. En cambio, la nueva propuesta de regulación elaborada por el Consell para este verano, que ahora se encuentra en fase de exposición pública y pendiente de su aprobación, recibe el beneplácito de las empresas locales porque, a priori, va a poner coto a la mala praxis de muchos "oportunistas que venían a especular".

El reglamento que acaba de avanzar el Consell permite "regular un sector que antes era una selva", sentencia Valentín Romero Prats, el presidente en Ibiza de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Aevab). Esta patronal representa al 85% de compañías del sector en Balears, unas 25 de ellas en las Pitiüses.

"Si llegaban empresas que ofrecían coches a cinco euros, evidentemente el negocio no es alquilarlos, sino venderlos después en el mercado de segunda mano o exportarlos", subraya Romero.

Para este verano, el Consell de Ibiza ha fijado un techo de 18.918 vehículos diarios que no sean de residentes y matriculados en la isla, de los que 15.000 corresponden a la flota de rent a car y el resto a particulares. Las empresas de alquiler ven reducido así su cupo en mil autorizaciones respecto al año pasado, pero valoran que la medida se acompaña de unas condiciones para evitar prácticas especulativas.

Las novedades

Romero recuerda que el año pasado "cualquier oportunista podía pedir su cupo desde un despacho y después revenderlo". En cambio, el reglamento elaborado por el Consell obliga a que las empresas solicitantes acrediten que disponen de "espacio de aparcamiento disponible para un total del 20% de la flota solicitada", ya sea en un aparcamiento o en un terreno donde no esté prohibido estacionar.

Igualmente, también deben contar con un local abierto al público y una plantilla dada de alta en la Seguridad Social al menos durante tres meses, "un período anual equivalente al de la limitación", que este año estará en vigor del 15 de junio al 15 de septiembre. En caso de que estas empresas pidan más de 500 automóviles de alquiler, deben tener contratados un mínimo de seis trabajadores, que se reducen a cuatro si la flota solicitada oscila entre el medio millar y 150 coches. Por debajo de esa cifra, basta con acreditar dos empleados.

En definitiva, cabe demostrar que se trata de empresas dedicadas al negocio de alquiler de vehículos "y no cualquier especulador que pide un cupo de 4.000 coches sin tener una infraestructura en Ibiza", destaca Romero. "Anteriormente, en este mercado a veces daba la sensación de que había una cueva de ladrones", recuerda.

Adjudicaciones

Por otra parte, con el nuevo sistema de regulación se va a reservar el 70% de la flota de alquiler, un total de 11.200 vehículos, a las empresas que ya obtuvieron una cuota el año pasado. "Como ya llevamos a cabo unas inversiones económicas, se garantiza esta parte del cupo", indica Romero.

El presidente de Aevab en Ibiza, Valentín Romero Prats. / Toni Escobar

El resto de autorizaciones (3.026) se adjudicará mediante un sistema de rondas de reparto, a las que pueden optar todas las compañías que cumplan con los requisitos del reglamento. Además, queda otro paquete de 774 coches correspondiente a las plazas asignadas en los concursos públicos de AENA, que cuenta con ocho compañías de rent a car adjudicatarias en el aeropuerto de Ibiza.

Exenciones

La regulación a la entrada de vehículos de fuera de Ibiza no afecta a las motocicletas ni ciclomotores. Además, entre las novedades introducidas este año destaca que los conductores mallorquines y menorquines quedan exentos de la restricción, al menos mientras en su isla "no exista una limitación de entrada equivalente y de aplicación a residentes en la isla de Ibiza".

Cabe recordar que Mallorca está preparando una normativa similar, pero no estará lista para esta temporada. En el caso de Formentera, que fue la isla pionera en poner coto a la circulación de vehículos de no residentes, el Consell de Ibiza fija un cupo de 120 autorizaciones diarias en verano para los vecinos de la menor de las Pitiüses.

Por último, también quedan fuera de las restricciones los automóviles con etiqueta Eco o de Cero emisiones, así como los vehículos de personas con movilidad reducida, los coches oficiales, de servicio público o de transporte de mercancías.

Las navieras

Por otra parte, Baleària, que ocupa la vicepresidencia de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Balears (Apeam), de momento ha descartado hacer valoraciones sobre las limitaciones a la entrada de vehículos para el próximo verano. Desde el gabinete de comunicación de la naviera solamente reiteran "el interés en la colaboración institucional, como se comentó con el presidente del Consell hace unas semanas". "Queremos estar implicados en definir el modelo de movilidad y cómo se aplica, sin perjudicar ni a residentes ni a trabajadores", recuerda Baleària.