La dura reflexión de la DJ de Ibiza BJones: "Ha tenido que venir un cáncer para enseñarme el valor de las pequeñas cosas"

La reconocida DJ de Ibiza, B Jones, ha compartido un emotivo y honesto vídeo en sus redes sociales este jueves, un día después del Día Mundial contra el Cáncer. Mostrando una vulnerabilidad poco común en el mundo de la música electrónica, la artista, aquejada de un cáncer de médula, confiesa lo dura que está resultando esta enfermedad y el carrusel de emociones que vive en su día a día.

"Ayer [por el miércoles 4 de febrero] no pude subir nada [a sus redes sociales] porque no encontraba la razón, pero hoy la he encontrado", comenzaba explicando, quien admite que, aunque intenta mantener una actitud positiva, la realidad de la enfermedad es "muy dura". BJones subraya que el objetivo de su mensaje es apoyar a todos aquellos que sufren un cáncer y reconoce con humildad que, antes de vivirlo en carne propia, no alcanzaba a entender la magnitud de lo que pasaban otros pacientes: "Ahora, sí os entiendo".

El valor de las cosas pequeñas

En un testimonio que huye de los clichés de "guerrera" invencible, la DJ española destaca la importancia de permitirse la debilidad. "Soy humana. A veces tengo que llorar y hoy no estoy fuerte", confiesa, y asegura que ya no siente la necesidad de fingir una felicidad constante porque "la vida ha sido muy real conmigo".

A pesar de los momentos difíciles, BJones se refugia en sus pilares fundamentales: su familia, su pareja y el deseo de disfrutar de las cosas sencillas del futuro, como llegar a ser abuela o disfrutar de unas navidades tranquilas en familia. "Ha tenido que venir un cáncer a enseñármelo", reflexiona sobre el valor de los detalles cotidianos.

Música como refugio y motor

La enfermedad, sin embargo, no va a detener su carrera. La DJ aprovecha el vídeo en Instagram para anunciar que tiene lanzamientos previstos para los meses de febrero y marzo, y que su proceso creativo se ha vuelto más personal que nunca: "Estoy haciendo música solo para mostraros quién soy y animarme a mí. No se trata de ser el mejor, se trata de ser real y agradecida".

BJones también dedica unas palabras de profundo agradecimiento al equipo médico que la atiende, destacando la vocación de los profesionales y haciendo un llamamiento a la inversión en investigación.

Con un mensaje de esperanza y unidad: "Vamos a poder juntos", la artista cierra su publicación reafirmando que, aunque el proceso sea largo, su objetivo es la recuperación total sin dejar de lado su pasión por la música y su compromiso con la autenticidad.