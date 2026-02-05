Récord de inscripción en el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas: 166 equipos este sábado en Sant Antoni

La XIII edición del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas se celebrará este sábado 7 de febrero en Sant Antoni con un dato que marca un hito: un total de 166 equipos participantes, la cifra más alta registrada hasta ahora. El certamen, integrado en el programa de las Festes de Sant Antoni, bate así su propio récord de inscripción y consolida su posición como uno de los eventos gastronómicos y festivos más emblemáticos de las Pitiüses.

Convertido en una de las citas culinarias más populares de la isla, el concurso reúne cada año a equipos del municipio y de distintos puntos de Ibiza, además de participantes del resto de Baleares y de la Península. La jornada también atrae a numeroso público, que recorre el centro urbano para disfrutar del ambiente, la tradición y la cocina en directo.

La actividad arrancará a las 11 horas con el reparto de material a los equipos, que podrán iniciar la elaboración de sus platos. La inauguración oficial será a las 12 horas en la plaza de s’Era d’en Manyà, con una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Can Bonet. A continuación, se presentará por primera vez el himno del concurso, una de las novedades de esta edición. Ambas actuaciones se repetirán a las 12.45 horas en el aparcamiento de la calle Sant Rafel.

El evento se desarrollará en calles céntricas del núcleo urbano, con puntos de referencia principales en la plaza de s’Era d’en Manyà y el aparcamiento de la calle Sant Rafel. Los puestos se distribuirán a lo largo de tramos de las calles Bartolomé Vicente Ramón, Cervantes, Antoni Riquer, Sant Rafel, Ignasi Riquer y Vara de Rey.

Música durante todo el día y recaudación solidaria

La programación musical incluirá actuaciones de Los Corleone (13.30 horas), Maya Alexander Band (17.00 horas), Groove Garage (18.30 horas) y Esta me la sé (19.00 horas). Además, habrá animación itinerante de Xaranga 1Ronda+1 y el camión musical de Soul Doctor, junto con sesiones de Dj Riczco, Dj Mcarthy, Dj Kevin & Friends, Setero Groovers Dj y Dj Kevin Lyon – Dj Nells.

El arroz popular se elaborará en el aparcamiento de la calle Antoni Riquer y en los diferentes puestos se realizará recaudación solidaria a beneficio de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac).

Premios con dotación económica y jurado de 15 personas

La entrega de premios tendrá lugar a las 16 horas en la plaza de s’Era d’en Manyà. Como novedad, esta edición incorpora premios en metálico: 750 euros para el primer clasificado, 500 euros para el segundo y 250 euros para el tercero. Estos galardones se suman a los premios tradicionales: un lote de productos típicos para los tres primeros y, para el ganador, una escultura de acero inspirada en el plato. También se otorgará un premio al puesto mejor decorado.

Los arroces serán valorados por un jurado formado por 15 personas, representantes del ámbito cultural y social del municipio y conocedores de la cocina popular ibicenca, que evaluarán aspectos como el sabor, la calidad del producto y la fidelidad a la receta tradicional.

Previa el viernes con el concurso junior

Como complemento al concurso principal, este viernes 6 de febrero se celebrará la tercera edición del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas Junior, en la plaza de s’Era d’en Manyà, con carácter de actividad vinculada a un viaje de estudios. Ese mismo día, a partir de las 18.30 horas, se realizará el acto de asignación de puestos para los equipos del sábado. La tarde incluirá la elaboración de una frita de porc y actuaciones de Maya Alexander Band y Dea Tanit.

Desde su creación en 2013, el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas rinde homenaje a uno de los platos más representativos de la gastronomía ibicenca, tradicionalmente ligado a la matanza del cerdo, y busca poner en valor el producto local, la cultura popular y las tradiciones culinarias de la isla.