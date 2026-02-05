El PSOE pide un año de cárcel, 12 de inhabilitación y multa de 500.000 euros al presidente del Consell de Ibiza por 'La Vida Islados'

El PSOE de Ibiza ya ha presentado su escrito de acusación contra el presidente del Consell, el popular Vicent Marí, tras la reapertura del caso del vídeo promocional 'La Vida Islados', cuyo contrato y grabación se llevaron a cabo durante la pandemia del coronavirus con el objetivo de reducir al máximo el impacto del cierre total del sector turístico como consecuencia del confinamiento y el cierre de las fronteras.

Es la segunda acusación particular, tras la que ejerce la interventora de la institución insular, Marian Tur Díaz, representada por el letrado David Salvà, que recibe el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Número 4 de Ibiza después de que la Audiencia Nacional aceptara parcialmente los recursos presentados por las partes al auto de sobreseimiento del caso dictado en primera instancia.

Si la representación legal de Tur Díaz solicita para el presidente ibicenco un total seis años de prisión y casi 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una multa de 500.000 euros y una indemnización de 80.000 euros, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y de lesiones psíquicas, los socialistas le acusan de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Por ellos, reclama una pena de un año de prisión, 19 de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio y una multa también de medio millón de euros. Por el momento no ha trascendido si la Fiscalía, que no recurrió el auto de sobreseimiento del caso en primera instancia, presentará escrito de acusación.

Las claves de la acusación

El escrito del PSOE detalla "presuntas irregularidades" en la adjudicación de la campaña de promoción turística 'La Vida Islados' durante el año 2020, en plena pandemia. Según el PSOE, el presidente utilizó un procedimiento de emergencia para adjudicar "de forma arbitraria e injusta" un contrato de 250.000 euros a la empresa Fuera de Escena, S.L. La Audiencia, al rechazar el sobreseimiento y ordenar la reapertura de la causa, eliminó la acusación por llevar a cabo esta contratación por la vía de emergencia.

Vicent Marí dialoga con la actriz Olivia Molina durante la grabación en el Consell de Ibiza. / Consell de Ibiza

Entre los aspectos más críticos señalados por la acusación socialistas destacan la falta de control administrativo, porque consideran que no se realizaron comparativas de precios de mercado ni se acreditó la solvencia técnica y económica de la empresa adjudicataria; vínculos personales, porque la administradora de Fuera de Escena S.L. en aquel momento, Miriam Juan Sánchez, fue concejala en el equipo de gobierno de Marí Torres durante su etapa como alcalde de Santa Eulària, y subcontratación irregular, porque la empresa adjudicataria subcontrató a República de Cine CB para ejecutar el trabajo. En este caso, en el escrito se destaca que esta última empezó a grabar el vídeo antes incluso de que se formalizara el contrato público, lo que sugiere que "el proceso de selección fue un artificio". Finalmente, denuncian los socialistas advertencias ignoradas porque la interventora del Consell emitió una nota de reparo (advertencia de ilegalidad) sobre todo el expediente el 17 de agosto de 2020. Sin embargo, apunta el PSOE que el acusado "levantó dicho reparo mediante un decreto el 8 de septiembre de ese mismo año".

Un historial de contrataciones millonarias

El PSOE argumenta en su escrito que esta "no fue una actuación aislada". El escrito señala que entre 2007 y 2019, mientras Marí Torres era alcalde de Santa Eulària, el Ayuntamiento otorgó contratos a la misma empresa por un valor total de 1.287.267 euros, presuntamente sin concursos públicos ni licitaciones regladas. La acusación califica esta práctica como un "sistema deliberado de eludir la Ley de Contratos" para favorecer a su excolaboradora.

La acusación ha solicitado el interrogatorio del acusado y la declaración de 15 testigos, entre los que se encuentran trabajadores de las productoras, funcionarios del Consell y responsables de la extinta Oficina Anticorrupción. Asimismo, han pedido que se recabe información adicional del Ayuntamiento de Santa Eulària y del Partido Popular sobre contratos previos con las entidades implicadas.

Precisamente, la Oficina Anticorrupción fue la receptora de una denuncia inicial que alertaba sobre la falta de procedimientos reglados en la contratación de la empresa Fuera de Escena S.L. Según el escrito, en dicha denuncia se mencionaba que no constaba ningún contrato tramitado de acuerdo con la normativa de contratos públicos con esta entidad durante años. La oficina instruyó un expediente que aglutinaba diversas denuncias por la presunta contratación irregular del vídeo promocional 'La Vida Islados' por parte del Consell de Ibiza.

Como en el caso de la representación legal de la interventora, y por los mismos motivos, el escrito del PSOE se presenta ad cautelam, ya que la defensa alega "no haber tenido acceso formal a todo el expediente a través de las plataformas judiciales, reservándose el derecho a ampliar la acusación próximamente".