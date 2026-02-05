El PSOE critica la nueva regulación de vehículos en Ibiza porque supera el umbral de "saturación extrema"

El PSOE en el Consell de Ibiza ha arremetido contra la nueva propuesta de cuota de vehículos anunciada por el equipo de gobierno de Vicent Marí para el periodo 2026-2027, al considerar que mantiene la isla "por encima del umbral de saturación extrema" y porque supone "un nuevo engaño a la ciudadanía".

Según ha explicado el conseller socialista Víctor Torres, el gobierno insular plantea un límite de 15.000 vehículos de alquiler y 3.798 de particulares, un total de 18.918 vehículos diarios. A esa cifra, añade el PSOE, habría que sumar 120 autorizaciones diarias para residentes de Formentera y la entrada sin restricción de vehículos particulares con distintivo ECO y Cero, que el propio Consell estima en torno a un 10% adicional. Con ello, el total real se situaría, según los socialistas, alrededor de 19.418 vehículos al día, sin contar las motocicletas, que también quedarían fuera de la regulación.

La crítica socialista se basa en la comparación con el estudio técnico de capacidad viaria encargado por el propio Consell, que fija en 17.668 vehículos no residentes el umbral máximo compatible con una red viaria funcional. "Lejos de corregir este desfase, el Consell consolida unas cifras superiores al límite recomendado", ha señalado Torres, que acusa al gobierno insular de "maquillaje político" en la aplicación de la Ley 5/2024, aprobada para combatir la saturación.

El PSOE también denuncia falta de información pública para evaluar el impacto de la norma. Recuerda que, durante el primer año de aplicación, el vicepresidente y conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, reconoció que todavía no se disponía de datos fiables y se comprometió a publicarlos al acabar la temporada. "Un año después, esos informes siguen sin publicarse", sostiene el grupo socialista.

Otra de las críticas se centra en el recorte del periodo de restricciones. Si en 2025 se aplicaban durante los meses completos de junio a septiembre, este año se limitarían del 15 de junio al 15 de septiembre. Para Torres, reducir el periodo "no aumenta la eficacia", sino que "concentra" los vehículos en menos días.

Además, los socialistas cuestionan las excepciones incorporadas, como la exclusión de motocicletas y la entrada ilimitada de vehículos ECO y de cero emisiones, y denuncian "falta absoluta de diálogo" con la principal fuerza de la oposición durante la elaboración de la propuesta. También rechazan que los contingentes se fijen con carácter bianual, al entender que hacerlo "sin datos objetivos es decidir a ciegas".

El Grupo Socialista insiste en que la ley no se aprobó para reducir "un poco" desde cifras insostenibles, sino para situar la entrada de vehículos por debajo del umbral de saturación extrema, y advierte que, con el planteamiento anunciado, "no se cumple ni la letra ni el espíritu de la norma".