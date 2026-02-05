El primer turista español que ha pagado por viajar al espacio: "Comparado con un piso en Ibiza, me parece una mejor inversión"

Alberto Gutiérrez se ha convertido en el primer turista español que ha pagado por viajar al espacio. Así lo ha explicado en una entrevista en Herrera en COPE, donde ha reflexionado sobre el coste del viaje, su valor personal y las comparaciones que muchos hacen con otras grandes inversiones económicas, como por ejemplo comprar un piso en Ibiza, pero Gutiérrez "lo tenía claro desde hacía tiempo".

Durante la conversación con Alberto Herrera en COPE, Gutiérrez defendió su decisión comparándola con la compra de una vivienda en Ibiza. "Si lo comparas con un piso en Ibiza me parece una mejor inversión", afirmó en la emisora. Según explicó, adquirir un inmueble en la isla implica comprarlo, mantenerlo y desplazarse hasta él para disfrutarlo, mientras que el viaje espacial "lo compras y ya lo disfrutas para toda la vida", señaló en la entrevista.

El periodista recordó que este tipo de viajes están valorados en más de un millón de euros, aunque evitó pedirle una confirmación concreta al tratarse de una cifra confidencial. También planteó una de las dudas más habituales: si merece la pena pagar esa cantidad por un viaje de apenas diez minutos.

¿Merece la pena pagar por ir al espacio?

Ante esta cuestión, Gutiérrez respondió en COPE que la duración no es determinante. "¿Y si fuera una, media o dos horas, sería más justificable?", se preguntó, para añadir que desde el momento en que tomó la decisión, ha tenido claro que se trata de "una gran inversión" a nivel personal.

El primer turista espacial español explicó que el deseo de ir al espacio era un sueño de infancia compartido por muchas personas. "Los niños siempre quieren ser astronautas o pilotos", recordó en COPE, y calificó la experiencia como "única". Aseguró, además, que si no lo hubiera hecho, volvería a pagarlo.

Mirando al futuro, Gutiérrez avanzó en la entrevista que su próximo objetivo es un vuelo orbital o incluso un viaje a la Luna, si este tipo de experiencias se hacen accesibles en la próxima década. Sobre la posibilidad de viajar a Marte, respondió con humor que no sabe "qué hay que ver allí".