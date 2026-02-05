Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP lleva a los ayuntamientos de Ibiza y al Consell mociones para pedir la prohibición del burka

Los populares consideran que se trata de una práctica que "atenta contra la libertad, dignidad e igualdad de las mujeres" y registrarán la moción de forma coordinada en todos los consistorios de Baleares

Mujeres ataviadas con el burka. / Diario de Ibiza

Redacción

Ibiza

El PP registrará una moción en todos los ayuntamientos y en el Consell de Ibiza para trasladar al ámbito municipal la iniciativa aprobada en el Parlament y "exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la prohibición del burka en espacios públicos", según indican los populares en una nota de prensa difundida este jueves. Se trata, destacan, de una práctica que "atenta contra la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres".

Así, los populares registran de manera coordinada una moción en todos los consistorios de Baleares para prohibir llevar burkas y el velo integral en edificios y espacios públicos. Con esta iniciativa, el PP pretende que los plenos municipales se posicionen de manera firme "en defensa de los derechos humanos" y respalden esta moción, "instando al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para hacerlo efectivo, como medida para garantizar la igualdad y los derechos fundamentales", indican en el comunicado.

"Forma de opresión"

El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Jacobo Varela, explica en la nota que la moción recoge expresamente que "los ayuntamientos declaren que el velo integral constituye una forma de opresión y de sometimiento que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres". Asimismo, el texto institucional subraya que "se declare que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina constituyen prácticas contrarias a los valores elementales de nuestra sociedad y que atentan gravemente contra los derechos fundamentales, la integridad de las mujeres y de las niñas, y que deben ser perseguidas y castigadas".

Finalmente, la moción también defiende que "se inste al Gobierno de España y a la Unión Europea a promover la aprobación de normas, mecanismos de sanción y el endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, así como prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina".

