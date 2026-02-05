La Policía Local de Ibiza intercepta a dos menores en patinete: multazo, vehículos requisados y aviso a las familias

La Policía Local de Ibiza ha interceptado este jueves por la mañana a dos menores que circulaban en patinete eléctrico por una zona peatonal de la ciudad "de forma imprudente" y "poniendo en riesgo a los peatones", según ha informado este cuerpo policial a través de una publicación en su perfil de Instagram.

La actuación se ha saldado con una sanción de 500 euros por circular de ese modo en un área peatonal, donde no está permitido. Además, la Policía ha tramitado otra propuesta de sanción de 800 euros por no cumplir la reciente normativa de la DGT, que exige una inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros (VMP) y seguro obligatorio.

Los agentes señalan también que los jóvenes no pudieron acreditar la titularidad ni la procedencia de los patinetes, por lo que ambos vehículos fueron requisados y retirados por el servicio municipal de grúa.

Al tratarse de menores de edad, intervino la Unidad de Policía Tutor, que se encargó de acompañarlos e informar tanto a ellos como a sus familias de lo ocurrido y de las consecuencias de incumplir las normas de convivencia y seguridad vial.

Qué exige la DGT a los usuarios de VMP

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha el Registro de Vehículos Personales Ligeros, y señala que los propietarios (o tutores legales, en caso de los menores) deben inscribir el VMP para obtener el certificado y la etiqueta identificativa, un paso previo a la contratación del seguro obligatorio.

La Policía Local de Ibiza intercepta y requisa a dos menores en patinete / Policía Local de Ibiza

Reacciones de los usuarios

La publicación en redes sociales de la noticia generó la reacción de muchos seguidores, que se muestran en contra del proceder de los efectivos, al considerar que mientras "roban en todos lados y rompen cristales de coche en cada esquina", la Policía detiene "niños de 12 años en patinete". Por su parte, un usuario se queja de las dificultades existentes para cumplir con la nueva normativa de la DGT, y denuncia que "se cae la página" y que "lo único que hacen en vez de solucionar es poner siempre trabas". Otro internauta aprovecha para criticar la falta de un "servicio de transporte público decente".