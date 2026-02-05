Pizza de brócoli y postres sin azúcar: las delicias saludables de los alumnos del colegio Cervantes

"Tenía muchas ganas de que llegara este día", exclama nerviosa Rania, alumna de sexto de primaria del CEIP Cervantes, en Sant Antoni. En la tarde de este miércoles, los alumnos presentan su libro de recetas saludables 'Menja sa i divertit', con la firma de 'Chefsportistes', nombre con el que se ha autodenominado el grupo en una iniciativa que pretende fomentar hábitos saludables que incluya una buena alimentación y práctica deportiva.

La presentación estaba prevista inicialmente para el pasado 28 de enero, pero debido al temporal con lluvias y fuertes rachas de viento provocados por la borrasca Ingrid, se vieron obligados a aplazarlo. De ahí los nervios y la ilusión con la que los alumnos ultiman los preparativos de la presentación este miércoles. En el colegio, carteles hechos por ellos mismos decoran las paredes invitando al resto de alumnos y profesores a acudir al evento, en el que, además de explicar el proceso de creación, realizarán una degustación de alguno de los platos que más les han gustado: pizza con base de brócoli, hamburguesa, magdalenas y tarta de zanahoria. Todo ello elaborado por ellos mismos.

Para descubrir el comienzo de este proyecto hay que viajar al curso pasado, cuando los pequeños iniciaban el quinto curso de Primaria. "Queríamos enseñar a los niños a que comieran bien y tuviéran una alimentación saludable, y nos pareció una buena idea para motivarles", explica Silvia, tutora del curso, mientras ayuda a alguno de los alumnos a preparar las magdalenas que servirán por la tarde. Para ello cuentan con una pequeña "cocina" en el centro: un espacio cerrado por unos tablones, en los que han colgado carteles explicativos sobre las propiedades de los alimentos y nutrientes, y tras ella varias mesas de escritorio que hacen de encimera de chefs, un par de hornos pequeños, un microondas y un frigorífico. "Lo primero que tuvimos que hacer fue investigar mucho los alimentos y sus nutrientes", explica Martina, otra de las alumnas del curso. Lo corrobora su tutora. "Si queríamos que comieran una dieta saludable, teníamos que saber qué era una dieta saludable. Qué alimentos incluye y cuáles son sus propiedades", afirma Silvia.

Cocina de los alumnos del CEIP Cervantes / DI

Descubriendo los alimentos

Una vez hecha la investigación, era el momento de seleccionar las recetas que más les gustaba y comenzar con las elaboraciones. "Una de las cosas que más me ha gustado aprender es que se pueden esconder alimentos que no te gustan tanto, como las verduras, y así comes rico y saludable", explica Anna, compañera de Martina y Rania, quien pone de ejemplo una de las recetas que más ha encandilado a los alumnos: la pizza hecha con masa de brócoli. "Está muy rica", exclaman sus compañeras. "Sí, y además comes sano porque la masa es de brócoli", añade otra alumna, Salwa.

Mientras sus compañeros Alí y Yousseff vigilan las magdalenas que se hacen en el horno, Anna, Martina, Salwa y Rania hojean uno de los ejemplares de los libros que han impreso. Pronto, se unen al grupo también Roeya y Rocío. "El libro comienza con explicaciones sobre los tipos de alimentos que hay y sus nutrientes", explica Rania. "Y está dividido también por tipos de comida: desayunos y meriendas, comidas, cenas o snacks", añade Martina. Junto a la explicación clásica de la receta, con la foto del plato y los ingredientes necesarios, los alumnos han incorporado un QR en una de las esquinas en los que, al escanearlo, se puede ver un vídeo con el proceso de elaboración de los alumnos. Todo, desde las propias recetas hasta el diseño del libro, esta hecho por los propios alumnos. "Hemos trabajado mucho con canva para hacer los diseños", cuenta Martina.

Azúcar

Uno de los aspectos que más les ha llamado la atención a los alumnos a lo largo de este proyecto es la cantidad de azúcar que se encuentran en algunos de los alimentos. "De todo el bote de cola cao, solo dos dedos son de chocolate, el resto son todo azúcar", cuenta Martina mientas muestra una página del libro en la que incluyen varios productos de supermercado, como salsas de tomate o golosinas, y en las que muestran la cantidad de azúcar respecto a sus nutrientes. "Ahora comemos menos azúcar en casa y somos más conscientes", afirma Anna. A Roeya, además de parecerle curioso todo el azúcar que se consume en muchos alimentos, le gustó "conocer que la miel no caduca". "También descubrimos que el 2 de mayo es el día mundial del atún", añade sonriente Salwa. "Y que con el tomate se pueden hacer muchos platos y recetas diferentes y muy ricos", explica Rania.

Entre las recetas que más les han gustado, los alumnos elaboraron chocolate Dubái, con chocolate del 80% y eritritol en lugar de azúcar "para que sea más saludable", explican. También tacos y burritos y tanghuro, una golosina china que consiste en un 'pincho' de fruta caramelizada. Al igual que con el chocolate, para endulzar este peculiar postre utilizaron también eritritol. Los alumnos han trabajado en este proyecto con alimentos alternativos al azúcar para endulzar los postres, como pueden ser el plátano, dátiles, boniatos, calabaza o zanahoria.

Cartel promocional realizado por los alumnos de su libro de recetas / DI

Hábitos saludables

El objetivo de 'Menja sa i divertit' es incentivar a una buena alimentación entre los más pequeños. "Son recetas muy sencillas y que están muy ricas, las puede hacer cualquier niño", cuenta animada Martina. Todo ello, explica Silvia, acompañado de la actividad deportiva. Anna entrena cuatro horas semanales a gimnasia rítmica y compite habitualmente en esta disciplina. Rania, por su parte, juega a fútbol sala en un equipo del municipio, al igual que su compañero Yousseff, que juega en un equipo mixto. Otros de los deportes que más practican los alumnos son el atletismo, baloncesto o voleibol.

En total se han impreso cerca de un centenar de ejemplares de 'Menja sa i divertit'. "Inicialmente estaba pensado para padres de alumnos, profesores o gente de la comunidad educativa, pero se puede comprar en el colegio", explica la profesora. Aunque no es el objetivo principal, los beneficios irán destinados a sufragar los gastos del viaje de estudios que tienen previsto a final de curso. Con la ilusión de poder presentar el libro, los alumnos trabajan divididos en tres grupos: uno se encarga de terminar de preparar los platos que se degustarán durante el evento, otro se encarga de la decoración y de realizar los carteles que anuncian la presentación, mientras que un tercero se ensaya lo que explicarán durante la presentación. "Hemos repartido carteles de la presentación por el pueblo para que venga más gente", cuenta orgullosa Martina.

Para muchos, con este proyecto han descubierto una afición en la cocina y dicen cocinar más que antes. "Me gusta mucho, pero de momento lo veo más como un hobby para mí", explica Anna. Su compañera Martina va un paso más allá y dice querer dedicarse a ello profesionalmente. "Mi madre es repostera y me gustaría ser como ella", afirma Martina.