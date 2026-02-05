Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Como en anteriores fines de semana este comienza mirando al cielo, con la esperanza de que no haya que aplazar o cancelar algunos de los que se celebran al aire libre.

El más emblemático es sin duda el Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni, que alcanza su decimotercera edición y que, a buen seguro, volverá a llenar de ambiente el casco de Sant Antoni el sábado.

Pero como no solo de arroz vive el ser humano, los próximos días se presentan con un buen puñado de actividades culturales y de ocio. Hay humor, por ejemplo, con las Noches de Kokomedia de La Kokotxa el jueves, y el Festival Mal del Cap el sábado con Xavi Daura y Cristina Ramon.

Destaca también el teatro, con la obra ‘Un pijama para seis’, con Gabino Diego, el domingo en el Pereyra. Y Ópera, con una nueva representación de ‘Ariadna’, el sábado en Can Ventosa, y el mismo día por la mañana, el espectáculo de títeres ‘Viaje al planeta donde todo es posible’.

Además hay varias conferencias, entre ellas una nueva edición del TEDxIbiza, conciertos, dos citas con el folclore el sábado, el regreso de los itinerarios patrimoniales de Vila el sábado, o el Sant Antoni Rural el domingo, entre otras muchas cosas.

Gabino Diego llega al Teatro Pereyra el domingo con 'Pijama para seis' / IBAI ARMENTIA

JUEVES 5 DE FEBRERO

Fiestas de Santa Eulària

17 horas: Pequeño concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la residencia Can Blai. Para residentes y familiares.

Educación

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘Resiliència per a pares i mares: quan respirar profund ja no és suficient’, con Anna Forés, pedagoga, escritora y divulgadora. En la sala polivalenta del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

Cine

‘Aún estoy aquí’. De Walter Salles. (Brasil, 2024). Ciclo Anem al Cine. Versión original con subtítulos en castellano. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Conferencias

TEDxIbiza: Centrado en la vivienda de 17.30 a 20 horas en Ocean Drive Hotel. Intervenciones de Marcos Tur, fundador de Espais de Vida; Jesús González Sánchez, socio de la Cooperativa Els Sanadors (S. Coop.), un proyecto de cohousing social para personal sanitario; Sofía Ribas, autora de ‘Reimaginando la vivienda en Eivissa’ y fundadora de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible, y Carlos Velasco Reguero, arquitecto.Moderado por Anna Olivia Spenner Hernández, responsable de logística del evento TEDxIbiza.

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Espectáculo de la cómica Makeba. Desde las 22 horas en La Kokotxa.

Música

Groove Garage. Funky. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Ras Smaila. Blues, funk y reggae. 20 horas en Cas Costas, Sant Jordi.

Soul Doctor. Concierto acústico. 20.30 horas en Why Not! de Cala de Bou.

Él humor de Xavi Daura, este viernes en Can Jeroni, con Mal del Cap / Manu Mitru

VIERNES 6 DE FEBRERO

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: Concurso mundial junior proviaje de estudios de arroz de matanzas. En s’Era d’en Manyà. Abierto a todos los centros educativos de Primaria y Secundaria para recaudar fondos para el viaje de estudios. Inscripción gratuita hasta el viernes 23 de enero y más información: festes@santantoni.net

Fiestas de Santa Eulària

19.30 horas: XVII Ciclo de Conferencias L’Aventura d’Educar en Familia. ‘Criar con sentido común: necesidades de la infancia y cómo acompañarlas’, con Armando Bastida (enfermero pediatra). Entrada gratuita. Servicio de monitores para los niños. Palacio de Congresos.

Fiestas de Santa Agnès

20 horas. Campeonato de futbolín. En el restaurante Sa Palmera.

Humor

XI Festival Mal del Cap. Stand Up con Xavi Dauira y Cristina Ramon. 20 horas en el auditorio de Can Jeroni.

Música

III Festival de la canción. Organiza Karaoke Ibiza. 20 30 horas en Rosana’s.

Sant Antoni celebra un nuevo Mundial de Arroz de Matanzas / Toni Escobar

SÁBADO 7 DE FEBRERO

Fiestas de Sant Antoni

11.30 horas: XIII Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas. Habrá música, animación, baile payés, mucha diversión y premios a los mejores arroces.

Fiestas de Santa Eulària

10 horas: Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera (clase optimist, ILCA y windsurf). Bahía de Santa Eulària.

Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera (clase optimist, ILCA y windsurf). Bahía de Santa Eulària. 13 horas: Gimnasia rítmica. Campeonato de Ibiza de base y absoluto. Pabellón municipal.20.15 horas: ‘Camins d’història (Oratori Joan Mari Cardona)’. Capilla de Lourdes.

Folclore

VII Cantada Pagesa. A cargo del Área de Música Tradicional de la Escola de Música i Dansa de Formentera. 19 horas en la Sala de Cultura (Cine) de Formentera. Entrada libre.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Cantada pagesa por la exposición ‘Cançoner de les Pitiüses’ en el Far de ses Coves Blanques en Sant Antoni a las 12 horas.

Ópera

'Ariadna'. Nueva representación de la obracon libreto de Xesús Ballesteros y música de Miguel San Miguel. 20.30 horas en Can Ventosa.

Música

Joan Carles Marí & Chelu García. Espectáculo rítmico. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Dea Tanit. Rock. 14.30 horas en Rosana’s.

Infantil

‘Viaje al planeta donde todo es posible’. Espectáculo de marionetas de la compañía Índigo Teatro. A partir de 5 años. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 6 € en culturaentradesonline.eivissa.es.

Patrimonio

Itinerarios patrimoniales: ‘Un passeig per la història de la ciutat i dels seus recintes fortificats’. Recorrido por Dalt Vila con visita al Centre d’Interpretació de Madina Yabisa y los baluartes de Sant Jaume y Sant Pere. Encuentro: Portal Nou (hacia el parque de Reina Sofía), 10:30. Final: baluarte de Sant Pere. Duración: aprox. 2 h. Inscripciones: madinayabisa@eivissa.es. Tel. 971 392 390.

Paseos en carro en una edición del Sant Antoni Rural. / VICENT MARÍ

DOMINGO 8 DE FEBRERO

Fiestas de Sant Antoni

11 horas: Sant Antoni Rural. Un día entero de actividades y diversión en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.

Sant Antoni Rural. Un día entero de actividades y diversión en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. 14 horas: Comida homenaje a los mayores. En el restaurante Es Cruce.

Fiestas de Santa Eulària

9.30 horas: I Torneo Jóvenes Promesas de Judo. Asociación Deportiva Gokyo Ryu Eivissa. Polideportivo municipal de Santa Eulària.

I Torneo Jóvenes Promesas de Judo. Asociación Deportiva Gokyo Ryu Eivissa. Polideportivo municipal de Santa Eulària. 10 horas: Trofeo Fiestas Patronales de Vela Ligera (clase optimist, ILCA y windsurf). Bahía de Santa Eulària.

Fiestas de Santa Agnès

10 horas. XII Cursa popular Flor d’Ametller. Organizada por el Club d’Atletisme Sa Raval.

Teatro

‘Pijama para seis’. Vodevil contemporáneo con Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros. A las 18 horas en el Teatro Pereyra.

Música

‘Black Nights’. Noche de neosoul con la banda Neorama. Desde las 20 horas en el Teatro Pereyra. Entrada libre.

Simple Rock. Calçotada musicalen Can Berri Sant Agustí. Desde las 13.30 horas.

Imane Jade Trío. Soul. Desde las 14 horas en Cool Café de Cala de Bou.

Actividad física

Rutas de Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Subida a sa Talaia. Salida desde la plaza de la església de Sant Josep. Dificultad media-alta. 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

Infantil

III Festival Música Jove. Taller: ‘Music flauta’. A las 11 horas para bebés de hasta tres años y a las 12.30 horas para niños de 4 a 7 años en Can Ventosa. Gratuito con inscripción previa en www.festivalmusicajove.com.

Una de las imágenes de la exposición de Marta Frutos en Ocean Drive Ibiza / EMETERIO MULERO MORA / MARTA FRUTOS

EXPOSICIONES

Wolfgang Löffler. 'Anys vuitanta. L'Eivissa que desapareixia". Fotografías de la Eivissa de los 80. Inauguración viernes 6 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 22 de febrero.

Marta Frutos Mulero. ‘13 instantes’, fotografías. Inauguración viernes 6 de febrero en el hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 28 de febrero.

‘Temps i feixes’. Fotografías de Daniel Castilla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas; los sábados, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 13 de marzo.

‘Les poesies dels baleàrics’. Muestra colectiva de artistas mediterráneos. Sala Es Povorí, en Dalt Vila. Horario: jueves y viernes de 17 a 19.30 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 1 de marzo.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Inauguración el 6 de febrero. hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Edgar González Era. ‘Suggeriments’, pinturas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 14 de febrero.

Joan F. Ribas. ‘Music Faces’. Muestra fotográfica de retratos. Can Jori Blues Station. Hasta el 1 de marzo.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

'Cançoner de les Pitiüses'. Proyecto impusado por el Institut d'Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear de Formentera con la voluntad de poner al alcance de todo el mundo el rico patrimonio inmaterial de las Pitiusas a través de gloses, cançons y sonades tradicionales. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Abierto de martes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 14 de febrero

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

Wendy Williams. Pinturas de paisajes. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 5 de febrero.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.