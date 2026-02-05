Margarita Costa Mezquida cumple 100 años en Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha visitado a Margarita Costa Mezquida, vecina de Vila que cumplió 100 años el pasado 10 de enero, en un encuentro cargado de cercanía y emoción que el propio alcalde ha compartido a través de sus redes sociales. "Hoy he tenido uno de esos momentos que como alcalde recordaré", ha asegurado el edil en su cuenta de Instagram.

Triguero se desplazó hasta el domicilio de la centenaria para felicitarla personalmente, entregarle un ramo de flores y una placa conmemorativa y compartir un brindis junto a ella y su familia. Durante la visita, el alcalde conversó con la centenaria, que recordó con todo detalle episodios de su vida y de una Ibiza de antaño, y compartió el momento con sus hijas y nietas, rodeada del afecto de los suyos.

El encuentro tuvo también un tono distendido y familiar, con gestos de cercanía y un pequeño aperitivo en el que no faltaron el jamón serrano y el queso, en un ambiente de celebración íntima.

"Un tesoro"

En el mensaje que acompaña al vídeo publicado en Instagram, el alcalde destaca el valor de las personas mayores como "un tesoro" por sus historias, su serenidad y el legado que dejan tanto en sus familias como en la ciudad. "Cuidarlos, escucharlos y celebrarlos es también celebrar lo que somos", ha señalado.

La visita concluyó con un mensaje de agradecimiento y felicitación a la vecina centenaria: "Por muchos años más, Margarita. Gracias por abrirnos tu casa y tu corazón".