El problema con el que se han encontrado 300 propietarios de alquileres turísticos de Eivissa después de que la Comisión Europea haya advertido de que la duplicidad de registros, con el del Consell Insular y el del Gobierno Central, es contraria al reglamento europeo sobre alquileres de corta duración. Esto implica que muchos de los inscritos en el registro del Consell no pueden anunciarse en las plataformas digitales si no tienen el número de registro único del Ministerio de Vivienda. La CE reclama a las autoridades españolas que solucionen esta cuestión antes del próximo 20 de mayo.

Llama la atención

La «doble victoria judicial», en las propias palabras de Gent x Formentera, que ha obtenido el partido de la isla en los últimos días, con dos resoluciones favorables sobre los casos Punta Prima y Ca ses Castellones. Ambos afectaban al expresidente, Jaume Ferrer, y a varios de sus consellers y en ambos el denunciante era el mismo, el empresario Leo Stober. En el primero, resuelto por el Tribunal Supremo, la sentencia ya es firme. En el caso de Sa ses Castellones, el fallo de la Audiencia Provincial aún es recurrible.