La doctora López Berástegui sobre los mosquitos: "¿No es Ibiza, ya, una isla tropical?"

"¿No es Ibiza, ya, una isla tropical?", reflexiona la doctora López Berástegui con respecto a factores ambientales "claros" para poder plantear esta pregunta. En su ponencia 'Manejo clínico: ¿Qué hacemos en nuestra área de salud?' con motivo de la III Jornada de uso responsable de antibióticos, la doctora trata diversos temas relacionados con las enfermedades tropicales y su incidencia en las Pitiusas.

Comenta, en torno a la "tropicalización" de Ibiza: "Estamos viendo como sube la temperatura media de Ibiza cada año". Hace referencia a la problemática del cambio climático para justificar el mantenimiento de los mosquitos, Aedes aegypti y el Culex, que traen enfermedades como el dengue o la malaria en la isla, respectivamente.

Los mosquitos en las islas

Estas especies de mosquitos llegaron a España por vía aérea. La doctora afirma que no son solo casos importados los de las enfermedades tropicales, si no que "ha habido también casos autóctonos", a causa de la incidencia.

Argumenta que algunos ayuntamientos de la isla tratan de llevar campañas de "concienciación de la ciudadanía", como el mantenimiento adecuado de los jardines personales, evitando aguas que atraigan a los mosquitos. Según ella es "complicado" concienciar sobre la fumigación por experiencias anteriores con la procesionaria: "Hay que fumigar en helicóptero, y, aunque el pesticida no sea tóxico [para los humanos], la gente se ponía de los nervios".

Además, en la ronda de preguntas y respuestas, desde la Conselleria de salud pública informaron que cuando se les "advierte sobre una incidencia de los mosquitos", en el municipio de Santa Eulària, en concreto, "se contrata un servicio antiplagas que busca los criaderos del mosquito hembra", para acabar con la plaga.

La doctora durante su ponencia defiende la importancia de notificar de la plaga que se pueda encontrar de los insectos, además de hacer uso de sprays anti-mosquitos, una herramienta "básica", según la doctora.