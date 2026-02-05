Manos Unidas Ibiza da comienzo a su campaña 'Declara la guerra al hambre' en el Día del Ayuno Voluntario

Manos Unidas celebra esta semana en Ibiza el inicio de su campaña anual bajo el lema 'Declara la guerra al hambre', con una serie de actividades que tendrán como eje el Día del Ayuno Voluntario, que se conmemora el viernes 6 de febrero, y la jornada nacional de la organización, prevista para el domingo 8, día en se realizará una única colecta especial en todas las parroquias.

La campaña arrancará este viernes con una misa que presidirá el obispo de Ibiza, Mons. Vicent Ribas, en la iglesia de Santa Cruz, a las 19.30 horas. Tras la celebración religiosa, en el salón parroquial se llevará a cabo la tradicional Cena del Hambre, que contará con la actuación del Coro Bravo y los monólogos de Ignacio. El donativo para participar en esta cena solidaria será de 10 euros.

Dentro del programa de actividades, Manos Unidas desarrollará también varias charlas formativas dirigidas a alumnos de distintos centros educativos de la isla.

Estas sesiones se impartirán los días 10, 11 y 12 de febrero en los colegios Nuestra Señora de la Consolación, Sa Real y Virgen de las Nieves. Las charlas estarán a cargo de Roberto Martínez, experto del Área de Educación para el Desarrollo de los servicios centrales de Manos Unidas en Madrid, quien además ofrecerá una conferencia abierta al público el día 12, a las 20 horas, en el salón parroquial de Santa Cruz.

Imagenes de la campaña 'Declara la guerra al hambre' / Javier Cuadrado

Paz y desarrollo para combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad

Manos Unidas, nació hace 67 años y es la asociación de la Iglesia católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo, impulsada principalmente por la voluntad de combatir el hambre en el mundo. Desde la organización recuerdan que esta es "la única guerra que debería ser lícita" ya que la lucha no se libra con armas, sino con recursos, solidaridad y alimentos.

El lema de este año, 'Declara la guerra al hambre', reafirma el compromiso de la entidad con la paz, tomando como punto de partida una premisa defendida por el Papa Benedicto XVI: "Combatir la pobreza es construir la paz". En este sentido, Manos Unidas subraya que hablar de paz implica promover un desarrollo justo, inclusivo y sostenible, capaz de erradicar problemas como el hambre, la pobreza, la emigración forzosa, la explotación, la violencia o la infancia marcada por el abandono.

"Desde el magisterio de la Iglesia se insiste en que la paz es una tarea permanente ligada a la justicia, la solidaridad y la reconciliación entre los pueblos, y que los cristianos están llamados a ser instrumentos activos de ese compromiso en su vida cotidiana", señala una nota de Manos Unidas.

Además, la organización enfoca su trabajo anual en promover la paz como un "concepto inseparable de la vida digna, abordando los conflictos olvidados, el desarme y la educación para la paz". Manos Unidas destaca que la pobreza y la desigualdad alimentan la violencia, por lo que impulsa proyectos de desarrollo y acción humanitaria en contextos de conflicto. En un escenario global cada vez más violento y con escasa inversión en la construcción de paz, reafirma la necesidad de abandonar el paradigma de la guerra y fortalecer una paz justa e inclusiva.